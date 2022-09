Putin ogłosi aneksję części terytoriów Ukrainy. Padła data

Rosja w piątek formalnie zaanektuje cztery regiony Ukrainy – potwierdza agencja AFP. Władimir Putin ma podpisać dokumenty podczas ceremonii na Kremlu, która rozpocznie się ok. godz. 14 polskiego czasu. Rosyjski prezydent ma również wygłosić „obszerne przemówienie”.

W częściowo zajętych przez Rosjan czterech obwodach na wschodzie i południu Ukrainy od piątku do wtorku trwały nielegalne pseudoreferenda. Władze okupacyjne ogłosiły, że za przyłączeniem się obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego do Rosji opowiedziało się od 96,7 do 98,9 proc. głosujących. W środę zainstalowane przez Rosję administracje obwodów zwróciły się do Władimira Putina o włączenie ich do Rosji.

Ukraińcy relacjonowali, że Rosjanie zmuszali ich do głosowania. – Ta farsa na terytoriach okupowanych nie może być nawet nazwana imitacją referendum – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

