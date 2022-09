Opublikowano akt zgonu królowej Elżbiety II. Została wskazana przyczyna śmierci

Królowa Elżbieta II zmarła w Balmoral. Jej śmierć wywołała smutek nie tylko wśród członków rodziny królewskiej, ale także Brytyjczyków, którzy godzinami stali w kolejce, aby przejść przed trumną monarchini i w ten symboliczny sposób oddać jej hołd. Kondolencje płynęły z całego świata, a w uroczystościach pogrzebowych królowej uczestniczyło ok. 500 zagranicznych dygnitarzy.

Król Karol III wygłosił pierwsze orędzie do narodu zaledwie dzień po śmierci Elżbiety II. – Moja wspaniała matka była inspiracją i przykładem dla mnie oraz całej mojej rodziny. Czujemy teraz największy dług, który może mieć jakakolwiek rodzina wobec matki za miłość, kierowanie, zrozumienie, uczucie i przykład. Życie królowej Elżbiety było życiem dobrze przeżytym, obietnicą, która została dotrzymana – powiedział monarcha. – Czujemy głęboką wdzięczność za 70 lat, gdy moja mama jako królowa pełniła swoją służbę – kontynuował. – W dniu 21. urodzin (...) zobowiązała się, że swoje życie – czy będzie krótkie, czy długie – poświęci służbie. I jest to więcej niż obietnica. Było to głębokie, osobiste zobowiązanie, któremu pozostała wierna przez całe życie – podkreślił król Karol.

Po kilku tygodniach od śmierci Elżbiety II został opublikowany jej akt zgonu. W dokumencie, który został wydany przez National Records of Scotland, potwierdzono, że królowa zmarła o godzinie 15.10 w czwartek 8 września. Jako przyczyna zgonu została wskazana „sędziwy wiek”.

