ISIS wzywa do aktów terroru na Zachodzie. „Kalif wydał fatwę”

Madrycka gazeta „Le Razon” powołała się na komunikaty głosowe rozsyłane przez afgańską komórkę Państwa Islamskiego. Zachęty do zabijania osób starszych mają być kierowane do „samotnych wilków”, gotowych przeprowadzić zamach terrorystyczny w ramach samodzielnej akcji.

Propagandysta tzw. państwa islamskiego wzywa do zabijania starszych

Za zachętami ma stać Abu Khuroson al-Mujohid, uważany za największego propagandystę i stratega tej komórki. To on poprosił „wilki”, by odpowiedziały tą samą monetą „niewiernym” w Europie i USA, którzy „zabili tysiące muzułmanów, kobiet i dzieci”. – Życie niewiernych amerykańskich i europejskich powinno stać się piekłem, ponieważ nasz kalif (przywódca Daesh) wydał fatwę, aby się zemścić – mówił. Radził, aby nie wahali się zabijać nawet starszych kobiet na Zachodzie, ponieważ wywoła to taki sam psychologiczny efekt, jak zabicie tysięcy żołnierzy wroga na polu bitwy.

Dodał, że „zwykłe podcięcie gardła niewiernej starszej pani” może zrujnować cały budżet „niewiernych” państw, ponieważ ich rządy będą zmuszone wydać miliardy dolarów na wzmocnienie szpiegowania muzułmanów w obszarach metropolitalnych. Abu Khuroson al-Mujohid argumentował, że dzięki temu rządy poniosą znaczne straty finansowe i nie będą w stanie przeprowadzić operacji militarnych w Dar al-Islam (krainie islamu – red.) przeciwko muzułmanom.

„W rezultacie 300 milionów Amerykanów i 60 milionów Francuzów będzie tego dnia pod presją, tchórzliwie spoglądając przez ramię, szalejąc ze strachu” – miał przekonywać.

„Le Razon” pisze, że ISIS stara się osiągnąć silny efekt zastraszania swoimi atakami terrorystycznymi, aby zaszczepić poczucie strachu wśród mieszkańców USA i Europy. Liczba ofiar odgrywa drugorzędną rolę.

