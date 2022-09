Eksplozja w centrum Kabulu. Co najmniej 19 ofiar śmiertelnych

W wyniku eksplozji w Kabulu zabitych zostało co najmniej 19 osób. Policja ze stolicy donosi też o wielu rannych.

Do wybuchu doszło w centrum edukacyjnym Kaaj w rejonie Dashte Barchi we wschodniej części miasta. Miejscy urzędnicy przekazali, że tego dnia studenci zgromadzili się w placówce ze względu na trwające egzaminy. BBC podkreślało, że w okolicy ataku mieszkają głównie Hazarowie. To mniejszość, która często pada ofiarą ataków. Żadna grupa terrorystyczna nie przyznała się jak dotąd do piątkowego zamachu.

Wkrótce więcej informacji