USA spodziewają się wieloletniego zagrożenia ze strony Rosji. Nowy plan Pentagonu

Pentagon przygotowuje się do zmiany sposobu, w jaki USA razem z sojusznikami szkolą i wyposażają ukraińską armię. Propozycja miałaby usprawnić system, który został stworzony po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Miałby zostać podporządkowany nowemu dowództwu z siedzibą w Niemczech, którym kierowałby wysoki rangą amerykański generał – poinformował New York Times.

Ostateczna decyzja ma zostać podjęta w ciągu najbliższych tygodni. Propozycję popierają jednak Pentagon i Biały Dom. Nowe dowództwo spodziewa się, że zagrożenie ze strony Rosji wobec Ukrainy i jej sąsiadów utrzyma się przez wiele lat. Swoje poparcie dla inicjatywy wyraził m.in. David Petraeus, były dowódca wojsk amerykańskich w Afganistanie oraz Iraku.

Nowe dowództwo w Niemczech

Według NYT nowe dowództwo podlegałoby generałowi Christopherowi Cavoli, który został mianowany najwyższym dowódcą sił sojuszniczych w Europie. Dowództwo realizowałoby decyzje podjęte przez Grupę Kontaktową ds. Obrony Ukrainy, koalicję 40 państw, którą Departament Obrony USA stworzył po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Do misji, która miałaby miejsce w niemieckim mieście Wiesbaden, głównej kwaterze wojsk USA w Europie, byłoby dedykowanych około 300 osób. Już teraz w okolicy odbywa się wiele szkoleń ukraińskich żołnierzy w zakresie amerykańskich systemów uzbrojenia. Zmiany są w dużej mierze wzorowane na działaniach USA w zakresie pomocy i szkolenia z Iraku i Afganistanu.

Wojna Rosja – Ukraina. USA nie chciały wzmacniać narracji Władimira Putina

Do tej pory propozycja nie została publicznie przedstawiona, aby dawać powodów Władimirowi Putinowi i Rosji do wzmacniania narracji o tym, że wojna prowadzona jest z USA i NATO, a nie z Ukrainą. Według urzędników Pentagonu do tej pory z obsługi amerykańskiego sprzętu zostało przeszkolonych ok. 2 tys. Ukraińców. Ukraińcy są też szkoleni w innych miejscach, m.in. w Wielkiej Brytanii.

Czytaj też:

Podolak ostro o ceremonii włączenia do Rosji okupowanych terytoriów Ukrainy. „Kremlowskie freak show”