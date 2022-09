Rosjanie zrobili „szpital” z cerkwi. „Walające się leki, zniszczone ikony, smród nie do opisania”

– Chodźcie, sami zobaczycie, co tu zrobili i co po sobie zostawili, tylko uważajcie na wodę – mówią ukraińscy żołnierze, wychodząc ze świątyni, a raczej z czegoś, co nią było w niewielkiej, totalnie zniszczonej wiosce w obwodzie charkowskim, kilka kilometrów od Iziumu. Zarówno tu, jak i w całej Ukrainie istnieje obawa, że noc z piątku na sobotę może być wyjątkowo ciężka – spodziewane są bowiem masowe ataki rakietowe w związku z rosyjskim planem przyłączenia do federacji okupowanych terytoriów po pseudoreferendach na nich przeprowadzonych.

Cisza, którą przerywa tylko czasem przejazd wojskowego samochodu. Zniszczone domy, drogi, cerkiew, szkoła i pomnik czerwonoarmisty, pod którym sika szary kot ze zranionym uchem.

To Mała Komyszuwacha pod Iziumem, o której zapewne nikt by nie usłyszał, gdyby nie informacje o zbeszczeszczeniu miejsca kultu przez Rosjan.