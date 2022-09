Kolejny sukces ukraińskiej kontrofensywy. Siły rosyjskie otoczone w kotle w Łymanie

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) opublikował najnowszą analizę kolejnego dnia konfliktu na Ukrainie. Wojska ukraińskie prawdopodobnie zakończyły w czwartek okrążanie rosyjskiego zgrupowania w Łymanie i odcięły rosyjskie lądowe linie komunikacje, które wspierały tamtejsze oddziały w rejonie Drobyszewe – Łyman.

Jeden ze znanych rosyjskich korespondentów wojennych poinformował o przełamaniu przez ukraińską armię rosyjskiej obrony w miejscowości Stawky znajdującej się 10 km od Łymania. Przecięta została droga Tośke – Drobyszewe, która stanowi ostatnią trasę zaopatrzenia i ewakuacji dla rosyjskich elementów utrzymujących linię na zachód od Łymanu. Korespondent stwierdził, że sytuacja jest „niezwykle trudna”.

Wojna w Ukrainie. Siły rosyjskie mogą zostać otoczone w kotle w Łymanie w obwodzie donieckim

Inny z rosyjskich blogerów wojskowych stwierdził, że ukraińskie wojska atakują z trzech kierunków i odcięły Rosji dostęp do kluczowej drogi Swatowo – Łyman. Kolejni przewidują, że jeśli rosyjskie siły nie zostaną wzmocnione, to odbicie Łymania jest „nieuchronne”. Ukraiński sztab generalny informował w ciągu dnia o wypadku z udziałem siedmiu jednostek czołgowych, które dopiero co zostały zmobilizowane przez Rosjan z nisko wykwalifikowanego personelu.

Ukraińcy prawdopodobnie otoczą Łyman, przez co Rosjanie znajda się w kotle. Według amerykańskiego eksperta ds. wojskowości Roba Lee, na którego powołuje się BBC, może się to stać „dziś wieczorem lub jutro”. Rosja ma borykać się w Donbasie z niedoborem personelu i rezerw. Otoczenie Rosjan w kotle może doprowadzić do dalszego postępu Ukrainy jeśli chodzi o odbijanie okupowanych terenów.

