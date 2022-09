Pierwsze monety z wizerunkiem Karola III. Widać dwie ważne różnice

Wizerunek Karola III najpierw pojawi się na monecie 50-pensowej i pamiątkowej 5-funtowej. Brytyjskie media informują, że monarcha osobiście zatwierdził swoją podobiznę i miał być z niej zadowolony. Rzeźbiarz Martin Jennings przedstawił króla zwróconego w lewą stronę, w przeciwieństwie do Elżbiety II, która na monetach patrzyła w prawo. Kolejną różnicą jest fakt, że Karol III w przeciwieństwie do zmarłej królowej nie nosi korony. BBC zauważa jednak, że w ten sposób byli przedstawiani również poprzedni królowie brytyjscy. Porter monarchy otoczony jest napisem „Król Karol III, z łaski Bożej, Obrońca Wiary”.

Kolekcjonerskie monety o nominalne 5 funtów będą sprzedawane przez mennicę królewską już od początku przyszłego tygodnia. Monety 50-centowe mają wejść do użytku jeszcze przed końcem roku. Szefowa mennicy Anne Jessopp tłumaczyła w rozmowie z BBC, że monety są w obiegu przez około 20 lat, co oznacza, że przez najbliższe dwie dekady Brytyjczycy będą płacić zarówno pieniędzy wizerunkiem Elżbiety II, jak i Karola III. Niszczejące monety i banknoty z portretem zmarłej królowej będą sukcesywnie wycofywane.

Karol III nowym królem. Zmiana hymnu, banknotów, paszportów

Zmiana króla oznacza także zmiany na paszportach, znaczkach i skrzynkach pocztowych, mundurach policjantów i żołnierzy, a także flagach. Poza tym śmierć Elżbiety II wymusiła również zmianę słów hymnu państwowego. Pieśń „God Save the King” po latach wróciła do swojej tradycyjnej wersji. W czasach panowania Elżbiety II była bowiem wykonywana jako „God Save the Queen”.

W sobotę, 10 września, została podpisana proklamacja nowego króla. Ważną uroczystością, która przypieczętuje panowanie Karola III, będzie oficjalna koronacja. Pojawiają się już pierwsze „przecieki” dotyczące sposobu organizacji tego wydarzenia. Niewiadomą pozostaje na razie data, ale niewykluczone, że koronacja odbędzie się 2 czerwca 2023 roku. Nie jest to przypadkowy termin – dokładnie 70 lat wcześniej koronowana została Elżbieta II.