Ukraina złoży wniosek o członkostwo w NATO

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina „de facto już dotarła do NATO” i „udowodniła zgodność ze standardami Sojuszu”, a dziś ubiega się o członkostwo „de iure”.

Historyczny krok Ukrainy

– Ufamy sobie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i chronimy siebie nawzajem. Oto czym jest Sojusz – powiedział. Wniosek ma zostać złożony w trybie przyspieszonym. – W procesie zgodnym z naszą wartością ochrony całej naszej społeczności. W przyspieszony sposób. W przyspieszonym zamówieniu. Robimy nasz decydujący krok, podpisując w szybki sposób wniosek Ukrainy o przystąpienie do NATO – poinformował Zełenski.

facebook

Rosja nielegalnie zaanektowała ukraińskie obwody

Ukraina ogłosiła swoją decyzję o wstąpieniu na drogę do członkostwa w NATO w dniu, w którym na Kremlu odbyła się specjalna ceremonia przyłączenia do Rosji obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego. Rosja zaanektowała częściowo okupowane przez siebie tereny w sposób nielegalny, po przeprowadzeniu tam pseudoreferendów. Władze okupacyjne ogłosiły, że za przyłączeniem się obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego do Rosji opowiedziało się od 96,7 do 98,9 proc. głosujących. W środę zainstalowane przez Rosję administracje obwodów zwróciły się do Władimira Putina o włączenie terytoriów do Rosji.

Zachód potępia decyzję Putina

Aneksja czterech ukraińskich obwodów spotkała się ze zdecydowaną reakcją Zachodu. „Zdecydowanie odrzucamy i jednoznacznie potępiamy bezprawną aneksję przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Rozmyślnie podważając ład międzynarodowy oparty na zasadach i rażąco naruszając podstawowe prawa Ukrainy do niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej, podstawowe zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych i prawie międzynarodowym, Rosja naraża bezpieczeństwo globalne” – napisana w w oświadczeniu Rada Europejska.

„Nielegalna aneksja ogłoszona przez Putina niczego nie zmieni. Wszystkie terytoria nielegalnie okupowane przez rosyjskich najeźdźców są ziemią ukraińską i zawsze będą częścią tego suwerennego narodu” – oświadczyła z kolei szefa KE Ursula von der Leyen.

Czytaj też:

Putin formalnie ogłasza rozbiór Ukrainy. Nocne dekrety prezydenta Rosji