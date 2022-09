Nowe wytyczne UE w sprawie wiz dla Rosjan. „Mamy do czynienia z eskalacją wojny”

W piątek Komisja Europejska poinformowała, że państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dokonywać „ostrzejszej oceny” wniosków Rosjan o wizy podróżne, zwłaszcza te składane z krajów trzecich. Zaznaczyła, że wiz nie należy wydawać osobom, które zamierzają pozostać w UE dłużej niż 90 dni, i stwierdziła, że państwa UE nie powinny przyjmować wniosków wizowych Schengen od obywateli rosyjskich przebywających obecnie w krajach trzecich.

Kraje Wspólnoty w tym tygodniu dyskutowały nad tym, jak traktować Rosjan próbujących dostać się do krajów UE przed mobilizacją. Liczba poborowych udających się za granicę od czasu, gdy Putin wezwał do armii 300 tysięcy rezerwistów, stała się dylematem dla członków Wspólnoty, zwłaszcza krajów wschodnich, które ograniczały wstęp Rosjanom. Wzbudziła również obawy przed możliwymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa na granicach.

Wizy dla Rosjan. Jakie wyjątki przewiduje UE?



– Państwa członkowskie muszą przeprowadzić bardzo dokładną ocenę bezpieczeństwa i jeśli dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub stanowić zagrożenie dla stosunków międzynarodowych dla niektórych państw członkowskich, nie należy jej wydawać wizy – powiedziała podczas konferencji prasowej Ylva Johansson, komisarz UE ds. wewnętrznych. Dodała, że Rosjanie, którzy uciekli z kraju, nie powinni mieć możliwości ubiegania się o wizy za granicą. – Muszą to zrobić ze swojego ojczystego kraju, Rosji – powiedziała. Dodała, że wyjątki są możliwe dla dziennikarzy, dysydentów, osób związanych z krajem UE oraz osób ubiegających się o wizę humanitarną.

Zaznaczyła przy tym, że wszyscy Rosjanie nadal mają prawo ubiegać się o azyl oraz o wizy długoterminową lub pobytową. - Powiedziałabym, że ważne jest, aby nie mieszać prawa do wizy turystycznej z wizą krótkoterminową w Unii – to nie jest prawo, to przywilej. Prawo do ubiegania się o azyl jest prawem podstawowym – podkreśliła unijna komisarz.

Wskazując na zamiar Putina aneksji czterech regionów Ukrainy (Putin ogłosił tę decyzję w piątek po południu – red.), powiedziała: „Jest to bez wątpienia eskalacja konfliktu, eskalacja wojny, a to oznacza również eskalację zagrożenia bezpieczeństwa wobec Unii Europejskiej, musimy działać w tej sprawie i musimy się temu bardzo uważnie przyglądać”.

