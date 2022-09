Seria eksplozji na Krymie w czasie przemówienia Władimira Putina

Eksplozje rozpoczęły się około godz. 15.30, w czasie gdy na Kremlu Władimir Putin ogłaszał aneksję czterech ukraińskich obwodów. Wybuchy było słychać na przedmieściach Jałty, w Ałupce i w miejscowości Partenit pod Ałusztą.

Rosja zaanektowała cztery ukraińskie obwody

Rosja zaanektowała częściowo okupowane przez siebie tereny w sposób nielegalny, po przeprowadzeniu tam pseudoreferendów. Władze okupacyjne ogłosiły, że za przyłączeniem się obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego do Rosji opowiedziało się od 96,7 do 98,9 proc. głosujących. W środę zainstalowane przez Rosję administracje obwodów zwróciły się do Putina o włączenie terytoriów do Rosji.

Dokument, który „formalnie” przypieczętowuje aneksję, podpisał prezydent Rosji oraz szefowie kolaboracyjnych władz: Denis Puszylin (tzw. Doniecka Republika Ludowa), Leonid Pasecznik (tzw. Ługańska Republika Ludowa), Władimir Saldo (obwód chersoński) oraz Jewgienij Balicki (obwód zaporoski). Po złożeniu podpisów, Putin wygłosił przemówienie, w którym oświadczył, że wyniki pseudoreferendów są „ostateczne”, a mieszkańcy zaanektowanych przez Rosję regionów „dokonali wyborów” i zostaną z nimi „na zawsze”.

Ukraina składa wniosek o członkostwo w NATO

W odpowiedzi na aneksję czterech okręgów Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina składa w trybie przyspieszonym wniosek o członkostwo w NATO. Prezydent Ukrainy powiedział, że jego kraj „de facto już dotarł do NATO” i „udowodnił zgodność ze standardami Sojuszu”, a dziś ubiega się o członkostwo „de iure”. – Ufamy sobie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i chronimy siebie nawzajem. Oto czym jest Sojusz – powiedział. – W procesie zgodnym z naszą wartością ochrony całej naszej społeczności. W przyspieszony sposób. W przyspieszonym zamówieniu. Robimy nasz decydujący krok, podpisując w szybki sposób wniosek Ukrainy o przystąpienie do NATO – poinformował Zełenski.

