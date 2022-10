Rosjanie znów zaatakowali konwój humanitarny. „Okrucieństwo, którego nie można usprawiedliwić”

Konwój humanitarny został ostrzelany przez Rosjan w okolicach miasta Kupiańsk, około 100 kilometrów na wschód od Charkowa. „The Washington Post” podaje, że w ataku zginęło co najmniej 20 osób. Szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow wyjaśniał, że konwojem ewakuowano cywili, którzy uciekali z ostrzeliwanych terenów. Rosyjski atak nazwał „okrucieństwem, którego nie można usprawiedliwić”. Jak zauważa amerykański dziennik, Rosjanie wciąż nie potwierdzili, że zaatakowali kolejny konwój.

Wcześniej do ataku na konwój humanitarny doszło w piątek. Rosjanie ostrzelali wtedy konwój w obwodzie zaporoskim. Zginęło co najmniej 25 osób, 50 jest rannych. Wszystkie ofiary to cywile. W sobotę w mieście i regionie obowiązuje żałoba. Mer Melitopola Iwan Fedorow wyjaśnił, że cywile czekali na wyjazd w kierunku tymczasowo okupowanych terenów, aby wesprzeć swoich bliskich i dostarczyć im między innymi leki. Na zdjęciach z miejsca ataku widać zniszczone samochody cywilne.

Rosjanie zaatakowali cywili rakietą S-300

Serię wpisów dodał również szef zaporoskiej obwodowej administracji państwowej. Ołeksandr Staruch zaznaczył, że na miejscu tragedii pracują odpowiednie służby, m.in. ratownicy i medycy. Obecnie potwierdzono 25 zabitych i 50 rannych. Wszystkie ofiary to cywile. Wśród nich są mieszkańcy Melitopola. „Spłońcie w piekle, przeklęci rasiści” – skomentował.

Rosjanie użyli do tego ataku rakiety S-300. Jak opisywała nasza dziennikarka Karolina Baca-Pogorzelska, konwój formuje się zawsze w tym samym miejscu, na parkingu wyjazdowym w kierunku Komyszuwachy. Ludzie się rejestrują, potem zaś wspólnie jadą w kierunku rosyjskich blokpostów. – Gdybym siedziała na swoim miejscu kierowcy, już bym nie żyła – powiedziała „Wprost” jedna z mieszkanek obwodu chersońskiego, której jako jednej z niewielu nic się nie stało.

