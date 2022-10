Pierwsza oficjalna fotografia króla Karola III z żoną. Towarzyszą im dwie osoby

W sobotę 1 października została opublikowana pierwsza oficjalna fotografia króla Karola III i królowej małżonki, którym towarzyszą książę i księżna Walii. Zdjęcie zostało wykonane w Pałacu Buckingham, gdy monarcha i Camilla dołączyli do Williama i Kate podczas przyjęcia, w którym wzięli udział światowi przywódcy, którzy przyjechali uczestniczyć w pogrzebie królowej Elżbiety II.

Fotografię wykonał Chris Jackson. Królowa małżonka Camilla i księżna Kate pozują w czarnych stylizacjach, a król Karol i jego syn do czarnych zestawów dobrali białe koszule. Wszyscy szeroko się uśmiechają.

Pogrzeb królowej Elżbiety II odbył się w poniedziałek 19 września. Uczestniczyło w nim ok. 500 zagranicznych dygnitarzy. Hołd monarchini oddał m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Francji Emmanuel Macron.

Król Karol III do Elżbiety II: Dziękuję za twoją miłość

– Moja wspaniała matka była inspiracją i przykładem dla mnie oraz całej mojej rodziny. Czujemy teraz największy dług, który może mieć jakakolwiek rodzina wobec matki za miłość, kierowanie, zrozumienie, uczucie i przykład. Życie królowej Elżbiety było życiem dobrze przeżytym, obietnicą, która została dotrzymana – powiedział Karol III w pierwszym orędziu do narodu, które wygłosił dzień po śmierci swojej matki. Na zakończenie przemówienia zwrócił się bezpośrednio do Elżbiety II. – Gdy rozpoczynasz swoją ostatnią podróż, żeby dołączyć do mojego zmarłego taty, chcę powiedzieć ci tylko tyle: dziękuję. Dziękuję za twoją miłość, twoje poświęcenie dla naszej rodziny i rodziny narodów, którym służyłaś przez te wszystkie lata – podkreślił w emocjonalnym przemówieniu.

