Ambasador spotkał się z Polakami w Rosji. Miał dla nich jasną rekomendację

Krzysztof Krajewski, ambasador RP w Moskwie, spotkał się z Polakami mieszkającymi w okolicach Władywostoku na dalekim wschodzie Rosji. Według Informacyjnej Agencji Radiowej miał ich zapewniać, że w każdej chwili mogą liczyć na pomoc polskich dyplomatów, którzy wciąż pracują w Rosji. Zarekomendował również, aby rozważyli „możliwości powrotu do Polski”. Zaapelował także do Polaków, którzy planują podróż do Rosji, żeby zrezygnowali z przyjazdu.

MSZ ostrzega przed wjazdem do Rosji

Polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej. Jak czytamy na stronie resortu, chodzi nie tylko o wojnę w Ukrainie, ale również „uznanie Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne”. „Zwracamy uwagę na zawieszenie bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczone możliwości podróży do/z Polski, brak lub niezwykle ograniczony dostęp do środków finansowych ulokowanych w Polsce” – czytamy dalej w komunikacie.

„Ze względu na znacznie zredukowaną liczebność personelu dyplomatyczno-konsularnego RP w Rosji możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona” – ostrzega MSZ. „W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa” – dodano.

MSZ rekomenduje Polakom, którzy przebywają obecnie w Rosji, opuszczenie terytorium tego kraju.

