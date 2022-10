Pierwsze takie spotkanie Karola III. Pałac Buckingham ujawnił szczegóły

Po śmierci Elżbiety II brytyjski tron objął Karol III. W brytyjskich mediach mnożą się pytania o zagraniczne podróże nowego monarchy. Początkowo sugerowano, że Karol III pojawi się w Egipcie na szczycie klimatycznym COP27, który zaplanowano na listopad. Ze wspólnego oświadczenia Pałacu Buckingham i Downing Street wynika jednak, że po ustaleniach między królem a Liz Truss zrezygnowano z tego pomysłu.

„Sunday Times” sugerował, że to z powodu nacisków premier król nie weźmie udziału w konferencji ONZ. Pałac Buckingham zaprzeczył tym doniesieniom zapewniając, że jakiekolwiek teorie, że to szefowa rządu wydaje królowi polecenia, są śmieszne.

Choć wizyty Karola III w innych krajach stoją na razie pod znakiem zapytania, wiadomo, że wkrótce monarcha przyjmie jednego z zagranicznych przywódców. Z informacji przekazanych przez Pałac Buckingham wynika, że od 22 do 24 listopada wizytę w Wielkiej Brytanii złożą prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa oraz jego żona Tshepo Motsepe. Będzie to pierwszy zagraniczny polityk, z którym Karol III odbędzie oficjalną, dwustronną rozmowę. Tematy rozmów pozostają na razie owiane tajemnicą.

Wielka Brytania. Co z krwawymi diamentami?

W kontekście zaplanowanego spotkania z przywódcą RPA, „Sunday Times” przypomina, że w kraju tym pojawia się coraz więcej wezwań do oddania przez brytyjską rodzinę królewską tzw. Wielkiej Gwiazdy Afryki. Jest to największy na świecie oszlifowany diament, który król Edward VII otrzymał z okazji 66. urodzin. Obecnie jest on osadzony w brytyjskiej koronie a jego wartość szacuje się na około 400 mln dolarów.

Czytaj też:

Karol III miał posłuchać premier Liz Truss. Nie pojedzie na szczyt klimatyczny