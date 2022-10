Zełenski zapowiedział ważny krok. Co sądzą o nim Ukraińcy? Najnowszy sondaż

83 proc. ankietowanych Ukraińców zagłosowałoby w referendum za przystąpieniem swojej ojczyzny do NATO – informuje European Pravda, omawiając najnowsze badanie. Z sondażu wynika również, że 4 proc. respondentów byłoby przeciwko takiemu rozwiązaniu, a pozostali nie umieliby zająć jednoznacznego stanowiska w sprawie. Co ciekawe, mieszkańcy wschodniej Ukrainy są bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o przystąpienie do NATO. Wśród nich 69 proc. opowiedziało się za takim krokiem, 9 proc. – przeciw, a pozostali zadeklarowali, że nie poszliby głosować.

Respondentów zapytano także, czy w referendum opowiedzieliby się, za przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. 86 proc. ankietowanych jest za takim rozwiązaniem, 3 proc. – przeciw, pozostali nie skorzystaliby z prawa do oddania głosu.

Ukraina złoży wniosek o członkostwo w NATO. „Oto czym jest sojusz”

W piątek 30 września Wołodymyr Zełenski, po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, przekazał, że Ukraina złoży wniosek o członkostwo w NATO. Prezydent stwierdził, że Ukraina „de facto już dotarła do NATO” i „udowodniła zgodność ze standardami” Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Ufamy sobie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i chronimy siebie nawzajem. Oto czym jest sojusz – powiedział.

Wniosek ma zostać złożony w trybie przyspieszonym. – W procesie zgodnym z naszą wartością ochrony całej naszej społeczności. W przyspieszony sposób. W przyspieszonym zamówieniu. Robimy nasz decydujący krok, podpisując w szybki sposób wniosek Ukrainy o przystąpienie do NATO – poinformował Wołodymyr Zełenski.

Kilka godzin wcześniej Władimir Putin ogłosił aneksję czterech ukraińskich regionów. Ruch Moskwy został potępiony przez społeczność międzynarodową. „Ponawiamy nasze poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Nie uznajemy i nigdy nie uznamy rosyjskich prób zaanektowania jakiejkolwiek części terytorium Ukrainy. Pozostajemy nieugięci w naszym poparciu dla podjętej podczas Szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku decyzji w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy" – czytamy w oświadczeniu dziewięciu prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej.

