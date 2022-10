Kolejne sukcesy ukraińskiej armii. Żołnierze weszli do Dawidowego Brodu

Wojsko z 35. Brygady Morskiej Obrony Wybrzeża im. kontradmirała Mychajła Ostrohradskiego poinformowało we wtorek o wyzwoleniu spod okupacji rosyjskiej wsi Dawidowy Bród, w rejonie berysławskim w obwodzie chersońskim.

Portal Babel opublikował film na swoim kanale na Telegramie. „Chwała Ukrainie, chwała piechota morska! Dziś, 4 października 2022 r., Dawidowy Bród został wyzwolony od orków dzięki wysiłkom 35. Oddzielnej Brygady Piechoty Morskiej Obrony Wybrzeża. Uroczyście wznosimy niebiesko-żółtą flagę nad Dawidowym Brodem! Chwała Ukrainie” – mówili żołnierze. Ukraińskie media publikują również doniesienia żołnierzy o wyzwoleniu miejscowości Starosillia, osiedli Archanhelśke oraz Wełyka Ołeksandriwka.

Dawidowy Bród został zajęty przez wojska rosyjskie w nocy z 12 na 13 marca 2022 r. 31 maja potwierdzono wyzwolenie wsi przez ukraińskie siły obronne, jednak 17 czerwca miejscowość została ponownie zajęta przez okupantów. Wieś jest położona na brzegu rzeki Ingulec na granicy z obwodem mikołajowskim. W 2001 roku jej populacja liczyła 1200 osób.

Informacji na temat wyzwolenia wsi nie potwierdziły jeszcze ukraińskie władze. Analityk Jarosław Wolski napisał, że Rosjanie albo wycofują swoją północną część ugrupowania, albo „posypała się im obrona”.

Ukraińcy wyzwolili kolejne wsie w obwodzie charkowskim

W poniedziałek późnym wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w obwodzie charkowskim odbito łącznie kilkaset osad.

– W sumie jest to ponad 450 osad w samym obwodzie charkowskim, tych, które zostały wyzwolone dzięki operacji obronnej, która rozpoczęła się we wrześniu i nadal trwa – mówił Zełenski. – Przywracamy pracę transportu zbiorowego, poczty, policji, normalne dostawy wody, gazu, prądu, na ile to możliwe. Okupanci pozostawili wiele terenów zaminowanych, prawie cała infrastruktura została zniszczona. Szkody są kolosalne. Ale życie powraca – stwierdził prezydent, podkreślając, że przywracane są również wypłaty w sferze budżetowej, w szczególności dla wiernych Ukrainie nauczycieli i wypłata świadczeń socjalnych.

