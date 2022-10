Atomowa Wunderwaffe Putina to oznaka desperacji. Rosja popełnia ten sam błąd, co wcześniej

Strasząc bronią jądrową, Rosja popełnia ten sam błąd, co w przypadku inwazji na Ukrainę: pakuje się w sytuację bez szans na wygraną. Zdrowy rozsądek podpowiada, że to blef, który należy zignorować i kontynuować dobijanie reżimu. Tylko czy w Moskwie wiedzą jeszcze, co to zdrowy rozsądek?

Rosja dobrnęła do sytuacji, w której jedyną nadzieją na zapobieżenie klęsce i przetrwanie reżimu jest reaktywacja starego sowieckiego straszaka atomowego. Putin przypomina w tym Hitlera, do końca swoich dni wierzącego w moc mitycznej Wunderwaffe. Z tą różnicą, że przywódca Rosji rzeczywiście ma w ręku broń jądrową. Natomiast możliwości jej użycia w taki sposób, żeby zaważyło to na losach wojny, są bardzo mocno ograniczone. Zupełnie przeciwnie niż środki, których Zachód może użyć, żeby ukarać Moskwę za złamanie atomowego tabu, obowiązującego świat od ataków na Hiroszimę i Nagasaki. Władimir Putin pakuje się więc znów w awanturę, która nie poprawi zasadniczo jego sytuacji. Może za to łatwo zredukować pozycję Rosji do poziomu Korei Północnej – otoczonej kordonem sanitarnym zacofanej despotii bez większego znaczenia, której mieszkańcy balansują na krawędzi przetrwania. Czy hedonista chce popełnić samobójstwo? Jedyna broń jądrowa, jakiej Moskwa może użyć bez ostrzeżenia i praktycznie w każdej chwili, to międzykontynentalne pociski strategiczne.