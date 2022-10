14-latek z Polski zginął w Wielkiej Brytanii. Zatrzymano jego rówieśników

Jak informuje BBC, 14-latek został poważnie raniony nożem w poniedziałek wieczorem w Gateshead. Nastolatek zmarł w szpitalu we wtorek we wczesnych godzinach porannych. W związku ze sprawą brytyjska policja zatrzymała dwoje rówieśników ofiary. 14-letni chłopak został aresztowany pod zarzutem morderstwa, a 13-letnia dziewczyna jest podejrzana o pomoc napastnikowi. Policja z Northumbria przekazała, że rodzina zamordowanego Tomasza była „całkowicie zdruzgotana” informacją o jego śmierci.

14-letni Polak śmiertelnie raniony nożem

Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane. „Chcę powtórzyć mój apel do opinii publicznej, aby nie spekulować na temat szczegółów śledztwa” – powiedziała szefowa lokalnej policji Helena Barron. „To, co może wydawać się niewinnym komentarzem lub postem w mediach społecznościowych, w rzeczywistości może zakłócić trwające dochodzenie i spowodować dalsze zdenerwowanie rodziny ofiary” – dodała. Policja zaapelowała też o zgłaszanie się osób, które mogą mieć jakąś wiedzę w tej sprawie.

„Tomasz był powszechnie lubiany i kochany”

„The Guardian” wskazuje, że 14-latek przeprowadził się z Polski do Wielkiej Brytanii z rodziną pięć lat temu. Trenował w lokalnym klubie piłkarskim. „Nasze myśli i modlitwy kierujemy do jego rodziny, przyjaciół i każdego, kto znał Tomasza” – napisał w oświadczeniu Gateshead Cleveland Hall Community Football Club.

„Tomasz był bardzo dobrym chłopcem. Przyjechał do Wielkiej Brytanii z rodzicami w poszukiwaniu lepszego życia. Nie zasłużył na to, co mu się stało. Był powszechnie lubiany i kochany” – powiedział z kolei jeden trenerów zmarłego nastolatka.

