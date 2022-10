Rosja testuje zaawansowaną broń przy granicy z Ukrainą? Słupy żółtego światła nad rosyjskimi miastami wyjaśnione

Nad leżącym obok granicy z Ukrainą rosyjskim miastem Biegłorod zaobserwowano tajemnicze słupy żółtego światła. Do czasu pojawienia się zjawiska nad Moskwą wielu było przekonanych, że to zaawansowana broń Rosjan. Okazało się, że to słupy słoneczne z rodziny zjawiska optycznego halo.

Wieczorem 4 października w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia przedstawiające słupy żółtego światła wznoszącego się ku niebu. Zjawisko zaobserwowano w rosyjskim mieście Biełgorod, znajdującym się tuż przy granicy z Ukrainą. W związku z tym wiele osób powiązało niepokojące światło z wojną. Tajemnicze słupy żółtego światła nad rosyjskimi miastami Wszystko przez to, że w ostatnich miesiącach nad miastem wielokrotnie obserwowano łuny i błyski, które w większości związane były z pracą systemu obrony przeciwlotniczej. Niektóre teorie mówiły, że to efekty użycia przez rosyjskie wojsko jakiegoś zaawansowanego uzbrojenia. Inne doniesienia wskazywały na „eksperymenty z użyciem zagranicznych satelitów”. Kolejne źródła mówiły o użyciu systemu laserowego Peresvet. Broń ma być zdolna do oślepiania wrogich satelitów. Sprawa się „skomplikowała” po tym, jak podobne zdjęcia zaczęły pojawiać się w innych rosyjskich miastach, np. w Moskwie. Wówczas teorie o użyciu zaawansowanej broni przez Rosję zaczęły się „sypać”. Wyjaśnienie żółtych słupów światła okazało się prozaiczne. Słup słoneczny nad Moskwą i Biełgorodem Jak wyjaśnił uniwersytet w Biełgorodzie, było to bardzo rzadkie zjawisko atmosferyczne wchodzące w skład zjawisk optycznych z rodziny halo o nazwie słup słoneczny lub świetlny – podał rosyjski niezależny portal Meduza. Powstaje on w wyniku załamania światła w kryształach lodu. Zjawisko to można obserwować najczęściej przy wilgotnej, bezwietrznej, zimowej pogodzie, gdy słońce znajduje się pod odpowiednim kątem lub gdy na ziemi znajduje się jasne źródło światła. W Biegłorodzie słup słoneczny był możliwy, bo ostatnio padało, a źródłem światła była szklarnia. Jak się okazało to nie pierwszy tego typu przypadek w mieście. Zaobserwowano go m.in. w lutym 2020 r. Słup świetlny był też widoczny w innych miastach Rosji w innym czasie: w grudniu 2021 r. w Petersburgu, w marcu 2019 r. w Murmańsku czy w grudniu 2015 r. na Syberii lub styczniu 2015 r. w Moskwie. Czytaj też:

Różowe niebo nad australijskim miastem przeraziło mieszkańców. Myśleli, że to koniec świata lub inwazja obcych