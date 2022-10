Kadyrow hucznie świętował urodziny. Otrzymał specjalne wyróżnienie

W środę 5 października przywódca Czeczenii i sojusznik Putina świętował nie tylko swoje 46. urodziny. Rosyjska agencja TASS poinformowała, że Kadyrow ustanowił światowy rekord liczby sankcji nałożonych na jedną osobę. Z okazji urodzin zaświadczenie wręczył mu redaktor naczelny Księgi Rekordów Rosji, Stanisław Konenko.

Wideo z tej nietypowej ceremonii trafiło do sieci. – Otrzymaliśmy wnioski w sprawie rekordów. Przeanalizowaliśmy je i doszliśmy do wniosku: rekord „największej liczby sankcji osobistych” nałożonych na jedną osobę trafia do Ramzana Achmatowicza Kadyrowa. 15 sankcji – podkreślił uroczyście Konenko.

Kadyrow światowym rekordzistą sankcji. Podkreśla to z dumą

Kadyrow zdobył również rekord „największej liczby sankcji nałożonych na osobę, jej krewnych i wyznawców na świecie”. Wcześniej przywódcza Czeczenii nazywał sam siebie „rekordzistą” dzięki liczbę nałożonych na niego sankcji. Pod tym względem wyprzedził „zaszczytne” grono: przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una, samozwańczego prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę i prezydenta Syrii Baszara Assada. Według Kadyrowa od 2011 roku nałożono na niego, jego rodzinę, zwolenników, mienie i organizacje co najmniej 70 ograniczeń.

twitter

Przywódca Czeczenii słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, często utrzymanych w kpiarskim tonie. Niedawno na swoim koncie na Telegramie (śledzą go ponad 3 miliony internautów) zapowiadał, że na front wojny w Ukrainie wyśle swoich synów. Mają 16, 15 i 14 lat. Kadyrow, znany z licznych nagrań na TikToku i oskarżany o pozorowanie swojego udziału w wojnie, zapewniał o wysłaniu synów na „najtrudniejsze odcinki frontu”.

Czytaj też:

Kadyrow osobiście doceniony przez Putina. „Przekazuję informacje od ukochanego prezydenta”