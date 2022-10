Atak nożownika w Londynie. Ucierpiały trzy osoby

Do niebezpiecznego incydentu doszło w okolicach stacji kolejowej Liverpool Street Station we wschodniej części Londynu. W czwatek 6 października o godzinie 9:46 czasu lokalnego policja otrzymała informację o ataku nożownika. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu już pięć minut później.

Atak nożownika w Londynie. Napastnik nadal na wolności

Jak podaje Sky News, mężczyzna, którego tożsamości na razie nie udało się ustalić, zranił nożem cztery przypadkowe osoby. Napastnik nadal pozostaje na wolności, jednak londyńska policja zapewnia, że atak nie jest traktowany jako zamach terrorystyczny.

– Widziałem kilku mężczyzn, którzy biegli koło mojego sklepu i krzyczeli. Nie wiedziałem, co dokładnie się dzieje. Potem do mojego sklepu przyszła kobieta, która powiedziała, że na ziemi leżą dwie osoby a wokół jest pełno krwi – relacjonował Sayeed Dukanwala, właściciel pobliskiego sklepu. – To nie jest bezpieczna okolica. Ostatnio bardzo dużo złego się tutaj dzieje, policja ma pełne ręce pracy – dodawał.

