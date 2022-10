Oficer ujawnia kulisy pracy dla księcia Andrzeja. „Wtedy krzyknął na cały głos: Słuchaj mnie, tłusty skur*****”

W ostatnich latach o księciu Andrzeju głośno było właściwie wyłącznie ze względu na seksskandale, w które był uwikłany. W 2015 r. wyszło na jaw, że 14 lat wcześniej miał się on dopuścić wykorzystywania seksualnego nastoletniej Virginii Roberts. W trakcie składania zeznań kobieta wyznała, że syn królowej Elżbiety II zaatakował ją m.in. w Londynie oraz Nowym Jorku. W sprawę miał być także zamieszany Jeffrey Epstein, skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich kobiet. To właśnie on miał zaoferować Giuffre ponad 370 tys. funtów za wycofanie pozwu. Jeszcze w 2019 r. zarówno Pałac Buckingham, jak i sam zainteresowany zaprzeczali oskarżeniom i zapewniali, że jest to tylko wymysł mediów. Ostatecznie sprawa zakończyła się zawarciem pozasądowej ugody. Królowa pozbawiła jednak księcia Yorku nominacji oraz tytułów wojskowych.

Oficer zszokowany liczbą kochanek księcia Andrzeja

Kolejne fakty, stawiające arystokratę w bardzo niekorzystnym świetle, przynosi dokument „Książę Andrzej: wypędzony”. Film miał premierę w środę na platformie streamingowej Peacock. Wypowiedział się w nim między innymi Paul Page, który w latach 1994-2004 był oficerem ochrony rodziny królewskiej. Mężczyzna powiedział, że zarówno on jak i inni funkcjonariusze byli zszokowani liczbą kobiet, które odwiedzały księcia w Pałacu Buckingham. „Kiedyś żartowaliśmy, że powinien mieć obrotowe drzwi w swojej sypialni. Ilość kobiet, która wchodziła i wychodziła, była ogromna, dosłownie co drugi dzień przychodziła jakaś osoba... za każdym razem inna” – powiedział.

Oficer wspomina też sytuację, która szczególnie zapadła mu w pamięć. Jednego wieczoru do księcia chciała dostać się pewna kobieta, ale ochrona nie dostała wcześniej pozwolenia na jej wejście do personelu. Kobieta oznajmiła, że sama wykona telefon. – Słyszeliśmy tę rozmowę. Po chwili rzekł do niej: „Podaj mi kogoś do telefonu”. Telefon odebrał jeden z moich kolegów. Wtedy krzyknął na cały głos: „Słuchaj mnie, tłusty skur*****. Jeśli nie wpuścisz mojego gościa, zejdę tam” – wspomina Page. Oficer skomentował, że książę „to po prostu okropna osoba”. – Jest tyranem – stwierdził.

„Książę był poważnie uzależniony od seksu”

W dokumencie królewski ekspert Phil Dampier wskazuje w filmie, że książę „nigdy nie palił, nie brał narkotyków ani nie pił alkoholu, był za to poważnie uzależniony od seksu”.

