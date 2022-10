Biden spotka się z Putinem? Wiadomo, kiedy mogłoby to nastąpić

- To dopiero się okaże – powiedział amerykański przywódca cytowany przez AFP w rozmowie z dziennikarzami, którzy pytali go, czy wykorzysta spotkanie G20 na Bali w Indonezji jako okazję do bezpośredniej rozmowy z Putinem. Jak przypomina agencja, Biały Dom powiedział wcześniej, że takie spotkanie nie jest wykluczone.

Jednak plany podróży obu przywódców pozostają niepotwierdzone, a Biały Dom stwierdził, że jeśli Putin weźmie udział w szczycie G20, to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również powinien w nim uczestniczyć, nawet jeśli Ukraina nie jest członkiem grupy.

Spotkanie Putin-Biden. Padła możliwa data

Biden już wcześniej wskazywał, że „na pewno” spotka się ze swoim chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem, jeśli pojawi się na szczycie zaplanowanym na 15 i 16 listopada. Nie wiadomo jednak, czy Putin i Xi wezmą udział. „Moskwa jest izolowana na arenie międzynarodowej po inwazji na Ukrainę, podczas gdy chiński przywódca ograniczył zagraniczne podróże z powodu Covid-19.

Prezydent Indonezji Joko Widodo, w wywiadzie udzielonym Bloombergowi w sierpniu, powiedział, że zarówno Xi, jak i Putin osobiście wezmą udział w G20.

Joe Biden: Panie Putin, proszę mnie źle nie zrozumieć

Z końcem września Joe Biden zwrócił się do Władimira Putina. Podkreślił, że Stany Zjednoczone nie uznają pseudoreferendów na wschodzie Ukrainy, a rosyjski przywódca nie przestraszy USA i ich sojuszników swoimi groźbami nuklearnymi.

– Działania Putina to wyraz jego miotania się – mówił Biden i zwrócił uwagę na pseudoreferenda, które przeprowadzono na wschodzie Ukrainy przed aneksją czterech obwodów zaatakowanego przez Rosję kraju. – Stany Zjednoczone nie uznają ich, świat także ich nie uzna. On nie może zabierać terytorium swojego sąsiada i nie ponieść konsekwencji. Utrzymamy kurs (w sprawie Ukrainy – red.), będziemy dostarczać broń Ukrainie, tak, by broniła swojej wolności – mówił Biden. Wspomniał też o dodatkowym wsparciu dla Ukrainy (chodzi o pakiet pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy w wysokości 12,3 mld dolarów. W piątek decyzję w tej sprawie zatwierdził Kongres).

