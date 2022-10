Siergiej Szojgu krytykowany. Prorosyjski polityk: Powinien się zastrzelić

Zaskakujące nagranie umieścił w swoich mediach społecznościowych Kyryło Stremousow. Prorosyjski kolaborant, którego rosyjskie władze ogłosiły zastępcą gubernatora obwodu chersońskiego, skrytykował „generałów i ministrów” w Moskwie za niezrozumienie problemów na froncie, co jest niezwykle rzadkie. Najbardziej oberwało się Siergiejowi Szojgu.

– Rzeczywiście, wielu mówi: gdyby to oni byli ministrem obrony, który dopuścił do takiego stanu rzeczy, to mogliby, jako oficerowie, się zastrzelić – mówił prorosyjski polityk. Stremousow dodał, że „dla wielu słowo »oficer« jest pojęciem niezrozumiałym”. Zastępca gubernatora obwodu chersońskiego powiedział, że rosyjskie Ministerstwo Obrony składa się m.in. z „miernych i skorumpowanych generałów i maruderów”.

Siergiej Szojgu krytykowany. Kyryło Stremousow uderza w „generałów i ministrów” w Moskwie

Stremousow chwalił żołnierzy, którzy stanęli do walki w obronie swojego kraju, zestawiając ich w kontrakcie z „niekompetentnymi przywódcami wojskowymi w Moskwie”. Ministerstwo Obrony Rosji odmówiło komentarza w tej sprawie. Prorosyjski polityk jednocześnie powtórzył narrację rosyjskiego resortu ws. sytuacji na froncie w obwodzie chersońskim. Przekonywał, że napór „ukraińskich nazistów, Niemców, Amerykanów i innych najemników jest powstrzymywany” przez rosyjską armię.

Według Stremousowa rosyjskie siły mają się „przegrupowywać” w celu ratowania życia żołnierzy. – Jeszcze raz powtarzamy. Mimo panicznych nastrojów, które są rozsiewane w mediach, w obwodzie chersońskim Ministerstwo Obrony i Rosgwardia (Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej Rosji – red.) stoją na swoim miejscu. W regionie wszystko jest w tej kwestii bez zmian i paniki – podkreślił.

