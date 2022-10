W Teheranie znaleziono martwą 16-latkę. Władze Iranu próbują zatuszować zbrodnię?

Przypomnijmy: 16 września przed szpitalem w Teheranie, stolicy Iranu, wybuchły protesty, które rozprzestrzeniły się na cały kraj. Wywołała je śmierć 22-letniej Mahsy Amini, która zmarła w niejasnych okolicznościach.

Podejrzenie zakatowania kobiety

Kobieta została kilka dni wcześniej aresztowana przez policję obyczajową, której zadaniem jest egzekwowanie w tym kraju szariatu, czyli prawa normującego życie wyznawców islamu.

Przewinienie kobiety polegało na braku noszenia hidżabu. To specjalna chusta, która ma na celu zakrycie włosów. Tuż po aresztowaniu, kobieta zapadła w śpiączkę i trafiła do wspomnianego szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Władze twierdzą, że 22-latka zmarła z powodu „nagłej niewydolności serca”. Jednak pojawiły się doniesienia, że w rzeczywistości kobieta została śmiertelnie pobita przez funkcjonariuszy. Miała m.in. otrzymać ciosy pałką w głowę.

Największy od lat bunt przeciw islamskim władzom Iranu

Protesty oraz towarzyszące im rozruchy szybko przekształciły się w największy od lat bunt przeciwko władzom islamskiej republiki. Protestujący domagają się ich obalenia. Wśród skandowanych haseł można usłyszeć m.in. „Śmierć dyktatorowi”, co odnosiło się do najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że w manifestacjach bierze udział wiele kobiet, które wyrażają sprzeciw przeciwko swojej sytuacji w Iranie, regulowanej prawami islamu. Uczestniczki ostentacyjnie palą hidżaby czy ścinają włosy.

Rozruchy są brutalnie tłumione przez siły porządkowe. Według dotychczasowych ustaleń, śmierć poniosło już ponad sto osób, a tysiące zostało aresztowanych.

Śmierć 16-latki w Teheranie

Jak donosi brytyjska telewizja „BBC”, jedną z ofiar pacyfikacji była 16-letnia Nika Shakarami. Dziewczyna zaginęła 20 września w Teheranie, stolicy Iranu. Przed zaginięciem przekazała przyjaciółce, że jest ścigana przez policję.

Następnego dnia została znaleziona martwa. Oficjalną przyczyną śmierci był upadek z dużej wysokości, tj. z pobliskiego budynku. Sekcja zwłok miała wykazać m.in. wielokrotne złamania, co ma potwierdzać tę hipotezę.

Irańscy śledczy twierdzą, że w dniu zaginięcia dziewczyna weszła do budynku, w którym obecnych było ośmiu robotników budowlanych. Oświadczono, że to prawdopodobnie oni wypchnęli 16-latkę z budynku.

Matka jest przekonana, że córka została zamordowana

Matka 16-latki – Nasrin Shakarami – zdecydowanie zaprzecza oficjalnej wersji i twierdzi, że jej córka została zamordowana przez władze. Podkreśla, że oglądała zwłoki córki w kostnicy. Widoczne na ciele obrażenia miały być inne, niż podano przekazali śledczy.

Kobieta jest przekonana, że jej córka poniosła śmierć od uderzenia tępym narzędziem w tył głowy. Zwróciła uwagę, że zwłoki 16-latki zostały potajemnie pochowane przez władze, tj. bez informowania o pogrzebie najbliższych. Pani Shakarami odniosła się także do oświadczenia ciotki jej córki, które zostało wyemitowane przez państwową telewizję. Potwierdzono w nim

– Powiedziała, że jej siostrzenica zginęła, spadając z budynku (...) Ona została zmuszona do złożenia tych zeznań. Władze zadzwoniły do innych, do moich wujków, i mówiły, że jeśli matka Niki nie zgłosi się i nie powie tego, czego chcą, w zasadzie przyzna się do scenariusza, którego chcą (...) to zrobią to i tamto. Grozili jej – tłumaczy matka dziewczyny.

