Superjacht Władimira Putina wypłynął na Bałtyk i zmienił nazwę. Jest wart 120 mln euro

Amerykański Forbes poinformował, że superjacht Władimira Putina wypłynął w morze. Drugi co do wielkości statek prezydenta Rosji wcześniej był widziany w ruchu jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, kiedy opuszczał port w niemieckim Hamburgu i zmierzał do rosyjskiej eksklawy w Europie – Kaliningradu. Wcześniej był remontowany przez pięć miesięcy.

Superjacht Władimira Putina wypłynął na Bałtyk. Graceful zmienił nazwę na Kosatka

Mierzący 82 metry jacht o wartości 120 milionów dolarów został zauważony u wybrzeży Estonii. Statek był eskortowany przez uzbrojoną jednostkę rosyjskiej straży przybrzeżnej i najprawdopodobniej zmierzał do Petersburga. Jacht zmienił nazwę. Do tej pory był znany jako Graceful, ale teraz jego nazwa brzmi Kosatka, co z języka rosyjskiego oznacza „zabójcę wielorybów”.

Nie wiadomo, kiedy statek zmienił nazwę, ani kiedy wypłynął na Bałtyk. Zdjęcie jachtu zrobiono 25 września. Porównanie fotografii Graceful i Kosatki pokazuje, że są to te same statki. Od co najmniej końca sierpnia statek ma wyłączony transponder, co uniemożliwia jego śledzenie. Jacht od początku czerwca, razem z trzema innymi statkami powiązanymi z Putinem o nazwach Olympia, Shellest i Nega, jest objęty sankcjami USA.

Prezydent Rosji powiązany z pięcioma statkami

Rosyjski prezydent jest także powiązany z innymi jachtami. Jeden z nich nosi nazwę Czajka, co po rosyjsku oznacza mewa. Najbardziej okazały jest jednak 140-metrowy Scheherazade, który jest wart 519 mln euro. Techniczne jest wartością miliardera naftowo-gazowego Eduarda Chudajnatowa, ale uważa się, że biznesmen jedynie przechowuje jacht dla Putina.

Śledztwo dziennikarzy Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) wykazało, jak przywódca Rosji korzysta z jachtów. Przykładowo Shellest kursuje między Gelendżykiem i Soczi, a Nega w okolicy jeziora Ładoga koło Petersburga i Zatoki Fińskiej.

