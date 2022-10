Książę Harry i Meghan Markle problemem dla rodziny królewskiej. Znaczący gest Karola III

Król Karol III w swoim pierwszym przemówieniu jako brytyjski monarcha wspomniał o Harrym i Meghan Markle. Zasugerował, że napięcia pomiędzy rodziną królewską a księciem i księżną Sussex mogą się osłabiać. Królewski komentator Richard Berthelsen powiedział CTV News, że relacje mogą być kluczowe dla przyszłości brytyjskiej monarchii.

Śmierć królowej Elżbiety II przełomem w relacjach Harry’ego i Meghan z rodziną królewską?

Berthelsen zaznaczył, że Harry i Meghan wzbudzają zainteresowanie swoją aktywnością, co „wywiera wpływ na rodzinę królewską, która nie może na to non stop reagować”. Relacje Harry’ego z królem Karolem III i Williamem mogą ulec zmianie od śmierci królowej Elżbiety II. Podjęto wysiłki, aby książę Sussex i jego brat wyglądali na „równych sobie” podczas ceremonii pogrzebowej ich babci.

Harry nie jest aktywnym wojskowym, co wyjaśnia powód, dla którego nie był w mundurze podczas pogrzebu. Dodatkowo po odejściu z rodziny królewskiej stracił wszelkie honorowe nominacje wojskowe. Brytyjski monarcha zrobił jednak wyjątek i pozwolił księciu Harry’emu na założenie munduru. Berthelsen zaznaczył, że te wysiłki muszą zostać uwzględnione w komentarzach księcia i księżnej Sussex.

Gest króla Karola III. Jak zareagują książę i księżna Sussex?

– Będą musieli znaleźć sposób, aby nadal prowadzić swoje życie bez krytyki Londynu, jeśli zamierzają utrzymać relacje z rodziną królewską. Musi nastąpić znaczne zmniejszenie urazy w przestrzeni publicznej między częściami rodziny – mówił ekspert. Berthelsen podkreślił, że cała sytuacja nie może być operą mydlaną. Zdjęcia rodziny królewskiej, gdzie książę William znajduje się blisko króla Karola III, jasno wskazują, kto jest kluczową postacią dla przyszłości rodziny królewskiej.

