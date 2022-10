Kanye West może stracić lukratywny kontrakt przez bluzę z żółtym Janem Pawłem II. „Je*** Adidasa”

Kanye West podczas tygodnia mody w Paryżu wziął udział w pokazie Balenciagi, gdzie przedstawił własną kolekcję Yeezy, Season 9. Raper na wybiegu niespodziewanie pokazał się w bluzie z twarzą żółtego papieża Jana Pawła II. Z kolei na plecach został umieszczony napis „White Lives Matter”. Adidas stwierdził, że „dokonuje przeglądu” współpracy z Westem – poinformował portal CNBC.

Adidas „dokonuje przeglądu” współpracy z Kanye Westem

Niemiecka firma odzieżowa podkreśliła, że „podejmowała wielokrotne wysiłki, aby prywatnie rozwiązać sytuację”. Adidas zapewnił jednocześnie, że nadal będzie współzarządzał produktem. Nie wspomniano o kontrowersjach, do których doszło podczas paryskiego tygodnia mody, ale trudno zignorować moment oświadczenia. Współpraca giganta z raperem trwa od 2013 r. Wzmocniono ją po trzech latach, kiedy podpisano kontrakt na produkcję i dystrybucję linii odzieżowej Yeezy.

West w ostatnim czasie ostro krytykował Adidasa i jej dyrektora zarządzającego Kaspera Rorsteda w mediach społecznościowych. Raper miał m.in. pretensje o to, że jego zdaniem niemiecka firma nie daje mu wystarczającej kontroli nad kolekcją i „kradnie” jego pomysły. Odnosząc się do informacji o „przeglądzie” napisał: „Je***Adidasa, Adidas to ja”. Wpis został już jednak usunięty z Instagrama Westa.

Ochłodzenie w relacjach rapera i giganta odzieżowego?

Gigant odzieżowy do tej pory chwalił sobie współpracę z Yeezy podkreślając, że „jest jedną z najbardziej udanych w historii branży”. Rorsted wspominał w sierpniu, że wpływ widoczny jest na całym świecie. – Kanye jest naszym najważniejszym partnerem. Mamy z nim bardzo, bardzo dobre relacje i jesteśmy z tego dumni. Komunikujemy się z nim na bieżąco – mówił.

