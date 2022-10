Elon Musk znów zaszokował. Przedstawił pomysł na rozwiązanie konfliktu między Chinami a Tajwanem

Elon Musk zaproponował, by Chiny uzyskały częściową kontrolę nad Tajwanem. Jego zdaniem, zakończyłoby to konflikt pomiędzy rządami w Pekinie i Tajpej. – Moją rekomendacją (…) byłoby opracowanie specjalnej strefy administracyjnej dla Tajwanu, która byłaby w miarę do przyjęcia – stwierdził miliarder.

W ubiegły poniedziałek, 3 października, Elon Musk opublikował na Twitterze szokujący pomysł na zakończenie napaści Rosji na Ukrainę. Wpis był tym bardziej zaskakujący, że już na początku rosyjskiej inwazji Musk dostarczył Ukrainie tysiące zestawów internetu satelitarnego „Starlink”. „Pokój między Ukrainą a Rosją” Miliarder stwierdził m.in., że nielegalnie anektowany w 2014 r. Półwysep Krymski jest częścią Rosji. Niedwuznacznie odmówił także Ukrainie prawa do decydowania o przystąpieniu do NATO. „Pokój między Ukrainą a Rosją [zapewnią – red.]: ponowne wybory w anektowanych regionach pod nadzorem ONZ – Rosja odchodzi, jeśli taka jest wola ludu; Krym formalnie należy do Rosji, tak jak jest od 1783 roku (do pomyłki Chruszczowa); zapewnione zaopatrzenie w wodę na Krymie; Ukraina pozostaje neutralna” – czytamy we wpisie Muska. Wpis odbił się szerokim echem na całym świecie. Wśród komentujących byli również przedstawiciele władz Ukrainy. Najostrzej zareagował były ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. „Spier*****, to moja najbardziej dyplomatyczna odpowiedź” – napisał dyplomata. „Opracowanie specjalnej strefy administracyjnej dla Tajwanu” W rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Financial Times”, która została opublikowana w piątek, 7 października, miliarder podzielił się kolejnym kontrowersyjnym pomysłem. Tym razem zaproponował w jaki sposób należałoby rozwiązać konflikt pomiędzy Chinami a Tajwanem. Jego zdaniem, komunistyczne władze w Pekinie powinny uzyskać część kontroli nad wyspą. Miałoby to polegać na tym, że Tajwan powinien stać się specjalnym regionem administracyjnym Chin, w którym obowiązywałyby „bardziej łagodne” zasady, niż ma to miejsce w przypadku Hongkongu. Dodajmy, że w 2019 r. Chiny brutalnie ograniczyły autonomię tego specjalnego regionu administracyjnego. – Moją rekomendacją (…) byłoby opracowanie specjalnej strefy administracyjnej dla Tajwanu, która byłaby w miarę do przyjęcia, [ale – red.] prawdopodobnie nie uszczęśliwi wszystkich — powiedział Musk. Mieszkańcy Tajwanu są przeciwko zjednoczeniu z Chinami Zdecydowana większość mieszkańców Tajwanu stanowczo sprzeciwia się przejściu pod zwierzchność rządu w Pekinie. Nie popiera tego także żadna licząca się siła na tajwańskiej scenie politycznej. Warto przy tym pamiętać, że koncern Tesla – którego Musk jest prezesem i udziałowcem – posiada fabrykę w Szanghaju w Chinach. W ubiegłym roku odpowiadała ona za mniej więcej połowę sprzedaży. Chiny uznają Tajwan za zbuntowaną prowincję Wyjaśnijmy, że licząca ok. 23 mln ludności wyspa Tajwan jest traktowana przez komunistyczne Chiny jako zbuntowane terytorium. Władze w Pekinie konsekwentnie powtarzają, że Tajwan stanowi integralną część Chin i tym samym dążą do przejęcia nad nim kontroli. Nie wykluczają przy tym przeprowadzenia zbrojnej inwazji. Konflikt ciągnie się od 1949 r., kiedy to komuniści wygrali wojnę domową w Chinach. Ich pokonani przeciwnicy, skupieni wokół prawicowej partii Kuomintang ewakuowali się właśnie na Tajwan i stworzyli tam niezależną od Pekinu Republikę Chińską. Początkowo panowała w niej dyktatura wojskowa, która w latach 80. została zastąpiona przez demokrację. Co ciekawe, Tajwan do dziś nie jest uznawany przez większość społeczności międzynarodowej za suwerenne państwo. Oficjalne stosunki dyplomatyczne utrzymuje z nim zaledwie kilkanaście krajów. Przyczyna tego jest oczywista – wszystkie pozostałe kraje nie chcą po prostu zadrażniać swoich stosunków z Chinami. Czytaj też:

