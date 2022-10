Morawiecki, Orban i Meloni. Zjazd europejskiej prawicy w Madrycie

Na początku grudnia 2021 roku w Warszawie zorganizowano szczyt przedstawicieli europejskich partii konserwatywnych. Niecały miesiąc później z inicjatywy skrajnie prawicowej hiszpańskiej partii VOX w Madrycie odbył się kongres pod hasłem „Obronić Europę”. W spotkaniach oprócz szefa Vox Santiago Abascala udział wzięli m.in. szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, premier Węgier Viktor Orban oraz Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w Hiszpanii

9 października Mateusz Morawiecki udał się do Madrytu na specjalny piknik organizowany przez skrajnie prawicową hiszpańską partię VOX. Jeszcze przed wyjazdem polskiego premiera na Półwysep Iberyjski, sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski podkreślał, że jest to sposób na utwardzanie sojuszu. – Mamy nadzieję, że ten sojusz niedługo będzie miał donośny głos w Europie – stwierdził.

Zaproszenia do stolicy Hiszpanii otrzymali także premier Węgier Viktor Orban i Giorgia Meloni, szefowa partii Bracia Włochy, która wygrała wybory parlamentarne we Włoszech. Z uczestnikami spotkania zdalnie połączył się również były prezydent USA Donald Trump. Do uczestników pikniku przemówili także były prezydent Kolumbii Alvaro Uribe, republikanin Ted Cruz oraz córka byłej tymczasowej prezydent Boliwii Jeanine Anez.

O czym Morawiecki mówił w Madrycie?

W trakcie wystąpienia szef polskiego rządu podkreślał polsko-hiszpańskie więzi i znaczenie tradycyjnych wartości. – Chociaż Polska i Hiszpania leżą daleko od siebie, to tak naprawdę jesteśmy blisko. Nasze narody cenią sobie niezależność i wolność – mówił. Premier zaznaczył, ż Polska i Hiszpania "przez stulecia żyły na granicach cywilizacji". – Byliśmy flankami Europy i siła tych dwóch krajów polegała na tym, że były wierne tradycjom – komentował.

Według szefa polskiego rządu Unia Europejska chce się odwrócić plecami do tradycji. – Garstka biurokratów w Brukseli twierdzi, że to oni tworzą Europę, ale nie mają racji. Europa składa się ze swoich narodów, tworzą ją wolne narody – wyjaśnił. – Instytucje w Brukseli chcą zwiększać swoje kompetencje, ale robią to bez żadnych postanowień traktatowych. Nie powinniśmy na to pozwolić, bo w ten sposób, być może będą w stanie stworzyć ponadnarodową bestię, zwierzę bez żadnych tradycji – podsumował Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Morawiecki na wspólnym zdjęciu z Marin. Premier odpowiedział na słynną akcjęCzytaj też:

Terlecki zdradził kulisy narady w PiS. „Była długa dyskusja między Morawieckim i Sasinem”