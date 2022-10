Tajemniczy pożar w arsenale w Jarosławiu. Obiekt ma ciekawą przeszłość

O szczegółach w rozmowie z lokalnym portalem poinformował Paweł Kułakow, szef rejonu niekrasowskiego. – Obecnie trwa gaszenie pożaru. Nie ma już otwartego ognia – relacjonował. Jak dodał, ewakuowane zostały pobliskie przedszkole i wieś. Nie podano publicznie, co było przyczyną pożaru.

6. Arsenał Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej świadczy usługi na rzecz marynarki. Spółka została założona w 1990 roku we wsi Burmakino. Od 2009 roku figuruje jako zreorganizowana. Zastąpiło ją zarejestrowane przez resort obrony przedsiębiorstwo 6. Arsenał SA. Jego celem jest „zapewnienie bezpieczeństwa wojskowego” . Resort obrony przestał być wymieniany jako właściciel arsenału w 2021 roku.

Wybuchy w Biełgorodzie

Także w poniedziałek media donosiły o głośnych wybuchach w rosyjskim Biełgorodzie położonym w pobliżu granicy z Ukrainę, który stanowi ważny punkt w logistyce okupacyjnych wojsk. Rosyjska państwowa agencja Ria Novosti podała za regionalnym dowództwem operacyjnym rosyjskiej armii, że słyszalne w Biełgorodzie i na jego przedmieściach odgłosy wybuchów były związane ze zniszczeniem amunicji na pobliskim poligonie. Mieli tego dokonać „eksperci od materiałów wybuchowych”.

Wcześniej Biełgorod wielokrotnie stawał się celem ataków odwetowych Ukraińców, choć nie było oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

Wojna w Ukrainie. Seria ataków na kluczowe miasta

Od rana w poniedziałek Rosjanie prowadzą z kolei zintensyfikowane ostrzały ukraińskich miast. Rakiety spadły m.in. na Kijów. Ostrzelane zostało centrum stolicy Ukrainy – rejon szewczenkowski. Mieszkańców ewakuowano do schronów. Wyłączona z kursowania została czerwona linia metra, są braki prądu i internetu. Ostrzelane zostały także m.in. Zaporoże i Dnipro. Wybuchy słyszane były także w Chmielnickim, Odessie, Charkowie czy Żytomierzu. Ponieważ atak był zmasowany, na razie trudno o precyzyjne informacje o ofiarach i zniszczeniach.

W całym kraju obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Władze apelują do mieszkańców, by nie opuszczali schronień do czasu jego odwołania.

Najnowsze informacje o atakach Rosji na Ukrainę znaleźć można w relacji Wprost.pl.

