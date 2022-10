Rosjanie przypuścili zmasowany atak na ukraińskie miasta. Wiadomo, ile rakiet wystrzelili

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała, że w poniedziałek między godziną 6.20 a 11.15 (czasu ukraińskiego) rosyjska armia wystrzeliła w kierunku Ukrainy 83 pociski, z czego 43 zostały strącone przez systemy obrony przeciwrakietowej. Wcześniej naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Walerij Załużny podał, że Rosjanie wystrzelili 75 rakiet, a 41 spośród nich zneutralizowano.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie wystrzelili rakiety z rejonu Morza Kaspijskiego

„Państwo-terrorysta Federacja Rosyjska przeprowadza zmasowane ataki rakietowe i lotnicze na terytorium Ukrainy, stosuje bezzałogowce uderzeniowe” – napisał Załużny we wpisie na Telegramie. „Siły Zbrojne robią wszystko, co możliwe, aby chronić swoich współobywateli. Jednak atak wroga trwa” – dodał, wskazując by Ukraińcy pozostali w schronach.

Malar przekazała też, że Rosjanie przeprowadzili ataki m.in. na Kijów, Lwów, Pryłuki, Dnipro, Niżyn, Żytomierz, Charków z rejonu Morza Kaspijskiego i Niżnego Nowogrodu. Celem były obiekty cywilne i obiekty infrastruktury krytycznej jak elektrociepłownie i ciepłownie. Agencja Unian informuje, że Rosjanie wykorzystali też do ataków 17 dronów kamikaze typu Shahed 136, które zostały wypuszczone z terytorium okupowanego Krymu i z Białorusi.

Są ofiary śmiertelne wśród cywilów

Ukraińska policja podała w południe, że w rosyjskim ostrzale zginęło co najmniej 10 cywilów, a rannych zostało 60 osób.

Na poranny ostrzał zareagował prezydent Ukrainy.– Poranek jest trudny. Mamy do czynienia z terrorystami – powiedział Wołodymyr Zelenski na nagraniu z centrum Kijowa. Z kolei ukraińskie ministerstwo obrony zapowiedziało zemstę. „Wróg zostanie ukarany za ból i śmierć, które przyniósł na naszą ziemię! Pomścimy to!” – napisano we wpisie na Facebooku.

Władimir Putin o odwecie

Głos zabrał też prezydent Rosji. Władimir Putin ostrzegł, że w przypadku dalszych ataków, takich jak ten na Moście Krymskim, nastąpi ostra reakcja. – Dziś rano, na sugestię ministerstwa obrony i zgodnie z planami rosyjskiego sztabu generalnego, przeprowadzono zmasowany atak z użyciem precyzyjnej broni powietrznej, morskiej i lądowej dalekiego zasięgu na energetykę Ukrainy, dowództwo wojskowe i urządzenia komunikacyjne – poinformował Putin na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa.

