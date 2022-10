Kadyrow wyzywa Zełenskiego. „Teraz jestem w 100-procentach zadowolony”

Ramzan Kadyrow od początku wojny w Ukrainie wspiera Rosję i działania Władimira Putina. Rządzący Czeczenią watażka jest też wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dowodzi waleczności czeczeńskich bojowników oraz zamieszcza swoje spostrzeżenia. Choć na Zachodzie nie jest traktowany poważnie, to jednak w ostatnim wpisie próbował zaczepić i sprowokować prezydenta Ukrainy. Skłonił go do tego wpis Zełenskiego na temat rosyjskiego ostrzału miast.

Zełenski o atakach rakietowych na Kijów i inne miasta

„229. dzień toczonej na pełną skalę wojny. 229. dzień próbują nas zniszczyć i zetrzeć z powierzchni ziemi. Całkowicie. Zamordować naszych ludzi, którzy śpią w domach w Zaporożu, zabić ludzi, idących do pracy w Dnieprze i Kijowie” – pisał Zełenski w reakcji na masowy ostrzał rakietowy. Rosyjskie pociski spadły na wiele miast, wybuchając m.in. w centrum Kijowa, w Zaporożu, miastach obwodu dniepropietrowskiego i mikołajowskiego.

Kadyrow: Rosja jeszcze tak naprawdę nie zaczęła

„Zełenski narzeka na ataki na Kijów i inne miasta. A co myślałeś, frajerze Zełenski. Ty możesz, a inni nie?” – pytał prowokacyjnie Kadyrow na Telegramie. Oskarżył stronę ukraińską o „osiem lat bombardowania cywilów” i niszczenie infrastruktury miast Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej, a także wysadzanie mostów i ostrzeliwanie ważnych obiektów.

„Ostrzegaliśmy Cię, Zełenski, że Rosja jeszcze tak naprawdę nie zaczęła, więc przestań narzekać, ale lepiej uciekaj, zanim nadejdzie. Biegnij, Zełenski, biegnij nie oglądając się za siebie, na Zachód” – kontynuował swój wywód Kadyrow. „Teraz jestem w 100-procentach zadowolony ze specjalnej operacji wojskowej” – podsumował współpracownik Putina.







