Rosjanie kontynuują ostrzał. Kolejne wybuchy we Lwowie

O wybuchach we Lwowie, niedaleko granicy z Polską, poinformował we wtorek przed południem mer Andrij Sadowy. Z kolei gubernator obwodu lwowskiego Maksym Kozycki przekazał, że według wstępnych ustaleń zaatakowany został zakład energetyczny. Na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych, widać kłęby dymu nad miastem.

„Ukraińska Prawda” informuje, że dwa wybuchy było też słychać w rejonie Winnicy, ale prawdopodobnie doszło do nich poza miastem. Wcześniej pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Zaporożu.

twitter

Wkrótce więcej informacji