Rosja kontynuuje „zmasowany atak” na cele ukraińskie. Jest komunikat ministerstwa obrony

„Dzisiaj Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują zmasowany atak z użyciem precyzyjnej broni powietrznej i morskiej dalekiego zasięgu, skierowanej przeciwko wojskowym obiektom dowodzenia i kontroli oraz systemowi energetycznemu Ukrainy” – oświadczył na briefingu w Moskwie rzecznik rosyjskiego ministerstwa obrony. cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

Rzecznik stwierdził też, że „wszystkie cele” poniedziałkowego ataku „zostały osiągnięte”.

Wybuchy w obwodzie lwowskim i w Zaporożu

„We Lwowie słychać wybuchy. Są problemy z elektrycznością” – poinformował przed południem na Telegramie mer miasta Andrij Sadowy. Z kolei gubernator obwodu lwowskiego Maksym Kozycki przekazał, że według wstępnych ustaleń doszło do trzech wybuchów w dwóch zakładach energetycznych w obwodzie lwowskim. Przedstawiciel władz podkreślił, że wciąż występuje zagrożenie i zaapelował do mieszkańców, by nie opuszczali schronów. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. Na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych, widać kłęby dymu nad miastem.

„Ukraińska Prawda” informuje, że dwa wybuchy było też słychać w rejonie Winnicy, ale prawdopodobnie doszło do nich poza miastem. Wcześniej pojawiły się też doniesienia o eksplozjach w Zaporożu oraz w rejonach Dniepropetrowska i Mikołajowa.

„Głównym celem rosyjskich uderzeń są obiekty energetyczne”

Na wtorkowe i poniedziałkowe ataki zareagował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitro Kułeba. Wskazał, że "głównym celem rosyjskich uderzeń są obiekty energetyczne". "Wczoraj uderzyli w wiele, a dzisiaj uderzyli w te same i nowe. Są to zbrodnie wojenne zaplanowane z dużym wyprzedzeniem i mające na celu stworzenie nieznośnych warunków dla ludności cywilnej – to świadoma strategia Rosji od miesięcy" – napisał na Twitterze.

Kolejny dzień ataków

W poniedziałek Rosjanie przeprowadzili zmasowany ostrzał ukraińskich miast. Rakiety trafiły między innymi w Kijów, Lwów, Charków, Odessę, Dniepr, Dnipro, Tarnopol czy Żytomierz. Zginęło 14 osób, a 97 zostało rannych. Celem były obiekty infrastruktury krytycznej jak ciepłownie i elektrociepłownie, oraz obiekty cywilne. W centrum stolicy rakiety uderzyły m.in. w popularny park i plac zabaw oraz okolicę uniwersytetu.

– Spośród 84 rakiet wystrzelonych przeciw Ukrainie, 43 zostały zestrzelone. Z 24 rosyjskich dronów, 13 zostało zestrzelonych – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski w codziennym, wieczornym wystąpieniu,

