Pociski nuklearne przyleciały do Polski? Nagranie w sieci wprowadza w błąd

Internauci szeroko rozpowszechniali na Twitterze nagranie przedstawiające amerykański bombowiec B-2 Spirit zdolny do przenoszenia pocisków jądrowych. Pisali, że film przedstawia lądowanie samolotu w Polsce. „Należący do amerykańskich sił powietrznych B-2 Spirit wyposażony w 16 pocisków nuklearnych przybył do Polski” – napisano po angielsku pod filmem, który obejrzano ponad 60 tys. razy.

Inni użytkownicy zauważyli manipulację. „To nagranie B-2 Spirit, przybywającego do Polski z 16 pociskami nuklearnymi, wygląda na stare i, szczerze mówiąc, na dezinformację. Oto ten sam film, pochodzi z 2020 roku” – napisał jeden z użytkowników, który w swoim profilu oznaczył NAFO (nieformalny ruch w mediach społecznościowych, którego celem jest przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie).

Pociski nuklearne w Polsce? Oryginalny film wykonano w innym kraju

Portal Konkret24 zauważył, że na nagraniu, które udostępniano na Twitterze, widoczny był znak wodny rosyjskojęzycznego profilu na Telegramie, Belarus VPO. Konto rozpowszechnia wiadomości na temat sytuacji politycznej w Europie i na świecie „z perspektywy Republiki Białorusi”. Do wpisu na koncie Belarus VPO dołączono zrzut ekranu twitterowego wpisu szefa MON Mariusza Błaszczaka. Pisał wtedy o przybyciu do Polski bombowca, ale nie B-2, ale B-52.

W rzeczywistości oryginalny film z 2020 roku przedstawia przylot bombowca B-2 Spirit, ale do innej bazy wojskowej - Royal Air Force w Fairford w południowo-zachodniej Anglii. Ponadto między nagraniami można zauważyć kilka szczegółów. Wideo rozpowszechniane na Twitterze było lustrzanym odbiciem pierwszego nagrania. Poza tym na filmie z Anglii widać tabliczkę z napisem w języku angielskim (informującą o tym, że jest to miejsce chronione) oraz angielską tablicę rejestracyjną auta przejeżdżającego obok bazy.

