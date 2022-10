NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Ostrzał w regionie kijowskim i atak dronów-kamikadze

9:22 Zdaniem Ukraińców, najwyższe rosyjskie dowództwo wydało polecenie czasowego wstrzymania działań ofensywnych w niektórych rejonach operacyjnych. Zaskakujące doniesienia. Dlatego Rosjanie wstrzymują ofensywę? 8:58 Rosjanie przygotowują plany odbudowy zniszczonego Mariupola. Ukraińskie miasto portowe położone nad Morzem Azowskim od połowy maja znajduje się w rękach okupantów. Rosjanie chcą odbudować Mariupol. Rozpisali plan do 2035 roku 8:52 Brytyjski minister obrony Ben Wallace przekonywał, że obecnie „podstawowy żołnierz ukraiński jest lepszy od podstawowego żołnierza rosyjskiego”. Brytyjski minister obrony nie ma wątpliwości. „Putin wie, że nie jest już niepokonany” 8:25 Korespondentka „Wprost” w Ukrainie podaje tragiczny bilans ofiar cywilnych w obwodzie donieckim. W środę 12 października liczba ofiar armii rosyjskiej w tym obwodzie wzrosła o 11 zabitych, a 13 kolejnych osób zostało rannych. twitter.com 8:10 Skutki czwartkowego ostrzału w Mikołajowie. Rosyjska rakieta uderzyła w pięciopiętrowy budynek mieszkalny, dwa piętra zostały zniszczone. twitter.com 8:07 Firma Maxar Technologies pokazała zdjęcia zniszczonego Mostu Krymskiego. twitter.com 7:42 Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydowanie potępiło rosyjską „próbę nielegalnej aneksji” czterech częściowo okupowanych regionów w Ukrainie. Które kraje poparły Moskwę? Rośnie izolacja Moskwy. ONZ potępiła „próbę nielegalnej aneksji” 7:40 Rosyjskie rakiety uderzyły w czwartek w Mikołajów. Według ukraińskich urzędników to odpowiedź na rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nazywającej aneksję terytorium Ukrainy „nielegalną” oraz ogłoszenie zwiększonej pomocy militarnej przez sojuszników – pisze Sky News. 7:24 Władimir Putin ma dziś spotkać się ze swoim tureckim odpowiednikiem Recepem Tayyipem Erdoğanem na marginesie regionalnego szczytu w Kazachstanie. Doradca Kremla Jurij Uszakow zapowiedział, że turecki prezydent może zaproponować pomysły na osiągnięcie pokoju. 6:506:49 Kyryło Tymoszenko, wiceszef gabinetu prezydenta Zełenskiego, poinformował, że poranne ataki dronów w obwodzie kijowskim były wymierzone w obiekty infrastruktury krytycznej. 6:40 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rozmowy z krajami partnerskimi w Niemczech w środę na temat wzmocnienia obrony przeciwlotniczej Ukrainy były „dość produktywne”. „Wdzięczność dla wszystkich, którzy przybliżają nas do zwycięstwo” – mówił. 6:37 Nad ranem rosyjscy okupanci uderzyli w jedno z osiedli regionu kijowskiego. Ostrzał był poprzedzony atakiem dronów kamikadze. Poinformował o tym Ołeksij Kuleba, szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. – Ratownicy pracują na miejscu – dodał.