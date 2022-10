Porażki Rosji podczas wojny w Ukrainie. Kreml chce odwrócić uwagę od niepowodzeń

Amerykański Instytut Badań nad Wojną w najnowszej analizie kolejnego dnia wojny w Ukrainie poinformował o ponownej krytyce rosyjskiego dowództwo wojskowego. Wszystko za sprawą śmierci pięciu mężczyzn z Czelabińska, którzy nie zostali należycie przeszkoleni i zginęli w walce zaledwie trzy tygodnie po ogłoszeniu przez Władimira Putina mobilizacji w Rosji. Rosyjscy blogerzy wojskowi doszli do wniosku, że liczba zabitych i rannych Rosjan jest prawdopodobnie wyższa m.in. przez brak sprzętu.

ISW podało, że generał Michaił Zusko wydał rozkaz natychmiastowego wysłania nowo zmobilizowanych żołnierzy na front, bez jakiegokolwiek przeszkolenia bojowego. Ukraińskie media informowały jednak wcześniej, że dowódca został aresztowany przez Kreml z powodu strat bojowych. Nie jest jasne, dlaczego miałby wydawać rozkazy jednostce podlegającej innemu okręgowi wojskowemu.

Wojna Rosja – Ukraina. Desperacja Władimira Putina. Instytut z USA o przyczynach mobilizacji

Think thank z USA potwierdził doniesienia blogerów zajmujących się tematyką wojskową, że mobilizacja w Rosji nie zmieni przebiegu wojny w krótkim czasie. Władimir Putin ma być jednak na tyle zdesperowany, że jest gotowy poświęcić życie zmobilizowanych mężczyzn, byle utrzymać linię frontu.

Kreml chce jednak odwrócić uwagę od niepowodzeń militarnych oraz tych związanych z mobilizacją. W tym celu atakuje ukraińskie miasta, aby uspokoić środowiska nacjonalistyczne, które domagają się wymiany wysokich urzędników, dowódców oraz oficjalnego wypowiedzenia wojny jako odpowiedzi m.in. na wybuch na moście Krymskim.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wstrzymują ofensywę. Amerykański think thank podał powody

Instytut Badań nad Wojną zasugerował również, że Rosjanie mogą zawiesić ofensywę w niektórych regionach z powodu pogorszenia morale, dyscypliny oraz utraty zdolności bojowej. ISW stwierdziło, że rosyjskie oddziały stają się coraz bardziej zdziesiątkowane, jak wkraczają do stosunkowo małych i mało znaczących miejscowości w okolicach Bachmutu i Doniecka. Jednostki są uzupełniane ad hoc różnymi pododdziałami, co prowadzi do demoralizacji i obniżenia spójności jednostek.

