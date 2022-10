Putin zabrał głos na szczycie w Astanie. Tłumaczył, jak rozwiązywać konflikty

Przywódcy krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) biorą udział w regularnym szczycie w Astanie. Do organizacji gospodarczo-polityczno-wojskowej, zrzeszającej większość byłych republik Związku Radzieckiego należą Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan (państwo stowarzyszone), Uzbekistan.

Szczyt w Astanie. Putin mówił, jak rozwiązywać konflikty

– Oczywiście, przy całej pozytywnej współpracy w ramach WNP, trzeba zrozumieć, że niestety czasami pojawiają się nieporozumienia i konflikty. Musimy dążyć do znalezienia wyjścia z obecnej sytuacji, cokolwiek się wydarzy. Dobra wola, a moim zdaniem każdy ją ma, musi zostać wykorzystana do maksimum do maksimum – mówił Władimir Putin.

Później rosyjski prezydent zganił swojego francuskiego odpowiednika, który oświadczył, że Rosja odgrywa w Górskim Karabachu „destrukcyjną rolę”. Putin przyznał, że jest zaskoczony niektórymi komentarzami francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona.

Putin krytykuje Macrona. „Tego prezydent Francji może nie wiedzieć”

– Macron może nie wiedzieć, jakie były stanowiska zaangażowanych stron, dlatego jego wypowiedzi były nieprawdziwe, powiedziałbym, że nawet przeinaczone. Stąd zastrzeżenia – oświadczył. Dodał, że omówi sprawę z Macronem, jeśli obaj będą mieli ku temu okazję. – Rosja zawsze dążyła do rozwiązania wszelkich konfliktów, w tym kwestii związanych z Karabachem – zapewnił.

Podkreślił też, że Moskwa z zadowoleniem przyjęłaby „wszelkie mediacje, gdyby tylko pomogły uspokoić sytuację z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych w jakiekolwiek spory lub konflikty”. – To samo dotyczy naszych partnerów na całym świecie, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Europy – podsumował Putin.

