Księżna Kate wyciągnie rękę do Meghan Markle? Ma wykonać ten gest z myślą o dwóch osobach

Brytyjskie gazety kilka lat temu informowały, że księżna Kate płakała przed ślubem Meghan Markle i księcia Harry'ego z powodu słów, które wypowiedziała aktorka. Zdaniem Amerykanki było odwrotnie. W ubiegłym roku Meghan Markle w głośnym wywiadzie, który przeprowadziła Oprah Winfrey, mówiła, że Kate Middleton miała doprowadzić ją do płaczu.

– Była zdenerwowana sprawą sukienek dla dziewczynek niosących kwiaty. To sprawiło, że płakałam – zdradziła. Dodała, że księżna Kate miała później przeprosić za swoje zachowanie. Meghan stwierdziła również: „To nie była konfrontacja, a właściwie myślę, że to… Nie sądzę, żeby to było w porządku, żeby wchodzić w szczegóły tego, ponieważ przeprosiła”. Markle mówiła, że „trudno pogodzić się z winą za coś, czego nie tylko nie zrobiła, ale co przydarzyło się jej samej”.

Księżna Kate ruszy z „gałązką oliwną”?

Od momentu, w którym książę Harry i jego żona udzielili wspomnianego wywiadu, media spekulują o pogarszającej się relacji między księżną Kate i Meghan Markle, a także samymi braćmi. Jak podaje „US Weekly”, niedługo może dojść do przełomu. Z nieoficjalnych doniesień amerykańskich mediów wynika, że księżna Kate ma nadzieję, że jej kontakty z Meghan Markle już wkrótce się poprawią. Nie zamierza na to czekać, planuje wyjść z inicjatywą.

Anonimowy informator wspomnianego źródła przekazał, że kiedy plany księcia Williama i jego żony dotyczące wizyty w Bostonie wyklarują się jednoznacznie, księżna Kate zamierza wykorzystać okazję i „podać gałązkę oliwną” Meghan Markle. Ten krok ma wykonać z myślą o doprowadzeniu do ponownego zjednoczenia braci, którego z pewnością oczekiwałyby księżna Diana i królowa Elżbieta II.

Czytaj też:

Powitanie Karola III z Liz Truss wywołało poruszenie. Ale zainteresowanie wzbudził też pewien szczegół w tleCzytaj też:

„Zdruzgotany” król Karol III „ma nadzieję na pojednanie” z księciem Harrym. Królewska korespondentka ujawnia