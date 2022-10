„Lord Mountbatten zgwałcił mnie w Kincorze”. Mężczyzna oskarża mentora Karola III

„Lord Mountbatten był pedofilem. Zgwałcił mnie w Kincorze” – krzyczy nagłówek niedzielnego „Belfast Telegraph”. Dziennik przytacza historię Arthura Smytha, który twierdzi, że padł ofiarą lorda Louisa Mountbattena. Dramat 16-letniego wówczas chłopaka miał rozegrać się w domu dziecka Kincora w Belfaście.

Zakład opiekuńczy stał się centrum skandalu, gdy w latach 80. wyszło na jaw, że podopieczni byli ofiarami zoganizowanej siatki pedofilskiej. W latach 70. chłopcy mieli być masowo wykorzystywani seksualnie m.in. przez biznesmenów, urzędników i arystokratów. Ofiary twierdzą, że w tuszowanie spraw powiązanych z Kincorą miał być zaangażowany sam brytyjski kontrwywiad, MI5. Ofiary złożyły nawet pozew przeciwko brytyjskiemu rządowi.

Jako pierwszy oskarża lorda Mountbattena pod nazwiskiem

Jednym z podopiecznych Kincory był właśnie Arthur Smyth, który twierdzi, że padł ofiarą lorda Mountbattena. Jak podkreśla „Belfast Telegraph”, to pierwsza osoba, która zadecydowała się oskarżyć wuja Karola III pod nazwiskiem. Trzy lata wcześniej wyszła książka, w której dwaj inni mężczyźni związani w młodości z Kincorą twierdzili, że byli molestowani przez lorda. Obaj mieli mieć wówczas po 16 lat, a Mountbatten miał ich zabierać do zamku Classiebawn w Mullaghmore. Rewelacje zostały odrzucone w trakcie Badania historycznego nadużyć w instytucjach Irlandii Północnej w latach 2014-2016

Prawnik Arthura Smytha tłumaczył, że wystąpienie publicznie przeciwko Mountabattenowi nie było dla niego łatwą decyzją. – On doskonale rozumie, ze to będzie skrajnie niepopularna sprawa dotycząca wielu ludzi, która wychodzi na jaw zaledwie kilka tygodni po śmierci królowej – przyznał Kevin Winters. – Jednak sprawy sądowe dotyczące nadużyć psychicznych, fizycznych i seksualnych nie są podejmowane po to, by obrażać wrażliwość. Podejmuje się je z wielu powodów, w tym po to, by ujawnić sprawców i instytucje lub inne agencje, które pomagały tuszować prawdę – mówił prawnik.

Policja potwierdza, że otrzymała zawiadomienie od Arthura Smytha. Prawnik zainteresowanego zapowiada złożenie pozwu w późniejszym czasie.

Lord Mountbatten – mentor Karola III

Lord Louis Mountbatten był wujem księcia Filipa i prawnukiem królowej Wiktorii. Przeszedł do historii jako bohater wojenny, ale też bliski doradca i mentor księcia Filipa, a następnie księcia Karola. Przyszłemu królowi miał doradzać, by „korzystał z życia”, nim się ustatkuje. Zginął w zamachu przygotowanym przez IRA 27 sierpnia 1979 roku.

