Niezręczne wideo z Joe Bidenem. Wymowna reakcja młodej dziewczyny na radę prezydenta USA

Joe Biden powiedział do młodej dziewczyny, aby nie wdawała się poważne związki do 30 roku życia. „Porada” wywołała zmieszanie na twarzy nastolatki. To nie pierwsze tego typu zachowanie prezydenta USA.

Joe Biden pojawił się w piątek w Kalifornii, aby wesprzeć Demokratów przed wyborami uzupełniającymi. Prezydent USA pojawił się m.in. Irvine Valley College, gdzie mówił o planach swojej administracji na zmniejszenie administracji oraz o obniżeniu cen leków. Tuż po wystąpieniu Bidena część osób chciała sobie z nim zrobić zdjęcie. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci widać, jak amerykańska głowa państwa pozuje, ale w pewnym momencie kładzie rękę na ramieniu młodej dziewczyny. – Teraz bardzo ważna rzecz, którą powiedziałem moim córkom i wnuczkom. Żadnych poważnych facetów, dopóki nie skończysz 30 lat! – wypalił w pewnym momencie Biden. Nastolatka zrobiła dziwną miną i odpowiedziała jedynie „dobrze, zapamiętam to". Wiele osób wokół również było zdezorientowanych. Głośno po słowach Joe Bidena. „Żadnych poważnych facetów do 30" Film nagrał dziennikarz Kalen D'Almeida. W opisie zaznaczył, że agenci Secret Service próbowali go powstrzymać przed nagraniem tego wideo. Obecnie filmu nie da się obejrzeć w Polsce z powodu nałożonej blokady. Mimo to oryginalne nagranie widziało ponad 5,5 miliona osób. W sieci pojawiło się także wiele kopii wideo. twitter Dziennikarz użył również wobec prezydenta USA określenia „Creepy Joe". Wszystko przez to, że Biden został przyłapany, jak zbliża się do młodszych kobiet, przytula je i wącha ich włosy. Prezydent Stanów Zjednoczonych podobnej „porady" udzielił w marcu 2022 r. podczas rozmowy z grupą dziewcząt w szkole podstawowej w Filadelfii. Z kolei w maju 2020 r. amerykańska głowa państwa pocałowała swoją nastoletnią wnuczkę w usta podczas przemówienia w trakcie kampanii wyborczej.

