Rosyjska propaganda nie zna granic. Swastyki w Warszawie połączone z Tuskiem i partią KORWiN

W sobotę 15 października na wielu budynkach w centrum Warszawy pojawiły się swastyki. Dekoracje filmowe, bo szybko okazało się, że tym właśnie są porozwieszane, nazistowskie symbole, zaskoczyły wielu Warszawiaków, czym masowo dzielili się w mediach społecznościowych.

Jak poinformowała „Gazeta Wyborcza”, porozwieszane flagi i proporce ze swastykami są elementami scenografii kręconego w Warszawie przez japońskiego reżysera filmu historycznego, w którym jedną z ról odgrywa Borys Szyc. Akcja ma dziać się w 1942 roku.

Swastyki, Tusk i Mentzen. Rosjanie wykorzystali w propagandzie dekoracje filmowe

Swastyki na ulicach Warszawy momentalnie wykorzystała rosyjska prokremlowska propaganda. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze o rzekomym neonazizmie Ukraińców mieszkających w Polsce.

Z kolei rosyjski dziennik „Izwiestija” umieścił na swoim Telegramie wpis, w którym połączono zdjęcia, Donalda Tuska i Sławomira Mentzena.

Swój wpis „Izwiestija” zaczęła od opisania swastyk na ulicach. „Poranek warszawiaków rozpoczął się od swastyki. Miasto zanurzyło się we flagach i chorągiewkach z nazistowskimi symbolami, a po ulicach stolicy Polski zaczęły przemieszczać się czołgi i żołnierze III Rzeszy. Miejscowi początkowo nie rozumieli, co się stało” – pisze dziennik i przytacza rzekome komentarze Warszawiaków. „To jest Warszawa pod rządami Donalda Tuska” czy „Warszawa. Obecnie. Czy to próba do Marszu Niepodległości?” – to komentarze wybrane przez Rosjan.

To jednak nie koniec. Mimo że wyjaśniono, ze to scenografia do filmu, w tym samym wpisie Rosjanie poinformowali o zjeździe partii KORWIN i wyborze Mentzena na nowego prezesa.

„Polityk, według lokalnych mediów, znany jest ze swojego hasła: »Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej«. Po wyborach mężczyzna wszedł na scenę przy akompaniamencie »Marszu Imperialnego« [z Gwiezdnych Wojen – red] – czytamy we wpisie, do którego dodano także nagranie ze zjazdu partii KORWiN.

