Kto może zatrzymać Putina? Gen. Polko wskazuje dwa kraje

– Poziom frustracji sięga zenitu, a system dowodzenia obronnością Rosji to totalna degrengolada. Ten bandyta już wojnę przegrał, pytanie: ile jeszcze szkód wyrządzi i ilu niewinnych ludzi wymorduje. Kto może go zatrzymać? Myślę, że Chiny i Indie są w stanie doprowadzić do tego, że Rosja wycofa się z agresywnych działań – mówi w rozmowie z „Wprost” gen. Roman Polko, były dowódca GROM.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Drony kamikadze i rakiety atakują całą Ukrainę. Rosyjscy żołnierze nieprzerwanie prześladują ludność cywilną, o czym alarmuje prezydent Wołodymyr Zełenski na Telegramie. Putin nie cofnie się przed niczym? Gen. Roman Polko: Jest zdesperowany, ale nic na tym nie zyska. Wszystkie państwa, które dotąd były neutralne, bądź wspierały Rosję, widzą, że mamy do czynienia z ludobójstwem. Świat powinien na to mocno zareagować. Jednak rzecznik irańskiego MSZ Naser Kanaani twierdzi, że Iran nie przekazał Rosji dronów, które są używane podczas inwazji na Ukrainę. Przypomina mi się kultowy cytat z filmu: „Jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka”. Nie ma wątpliwości, że są to irańskie drony. Podejrzewam, że pokrętne tłumaczenie rzecznika bierze się z tego, że służby mają w zwyczaju wykorzystywanie podstawionych firm, by dokonać transakcji przez pośrednika. W ten sposób mogą oficjalnie tłumaczyć, że strona rządowa jest czysta. Obrót bronią w Iranie jest kontrolowany, więc nie mam wątpliwości, że cały ten proceder odbywał się za przyzwoleniem władz.