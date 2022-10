Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: To nie koniec niespodzianek. Rosjanie mają się czego obawiać

Zapewne nie tego po tej wojnie oczekiwali. Chyba podobnie jak Zachód wierzyli w potęgę armii rosyjskiej. I o ile jej klęska w Ukrainie nas cieszy, to dla Rosjan musi być to wstrząs, z którego – jak widać – otrząsnąć się nie mogą. A ich działania świadczą, że nie potrafią się przeorganizować na tyle, aby ogarnąć chaos, w jakim im przychodzi prowadzić wojnę. Ich nadzieje na odbudowę armii nijak się mają do możliwości realizacyjnych.

Ukraińcy swoją walecznością i skutecznością wprawili cały świat w zdumienie. Rosjan przede wszystkim. Takiego „lania” się nie spodziewali. Po tym co wojska Kijowa „wyprawiają” na froncie, sądzić można, że to nie koniec niespodzianek dla Rosjan.