Ćwiczenia sił jądrowych Rosji wyzwaniem dla Zachodu. „Nieodpowiedzialna” retoryka Moskwy

Starszy urzędnik wojskowy USA powiedział agencji Reutera, że Rosja wciąż oficjalnie nie powiadomiła Stanów Zjednoczonych o ćwiczeniach swoich sil nuklearnych. Waszyngton spodziewa się, że zostaną one przeprowadzone „wkrótce”, być może już za kilka dni. Do próbnego przeprowadzania odpalenia rakiet balistycznych ma prawdopodobnie dojść podczas corocznych ćwiczeń „Grom”. Moskwa przeprowadza je bowiem zwykle mniej więcej o tej porze roku.

Zgodnie z traktatem New START Rosja zobowiązana jest do wcześniejszego powiadomienia o takich startach rakiet. Podobne zobowiązanie ciąży na Amerykanach, gdyby zdecydowali się na taki ruch. Ćwiczenia są kolejnym wyzwanie dla USA i ich przeciwników w obliczu gróźb użycia broni atomowej przez Władimira Putina. Zachodni urzędnicy są jednak przekonani, że są w stanie odróżnić ćwiczenia od ruchów, które zmierzałyby do spełnienia gróźb prezydenta Rosji.

Rosja wciąż nie powiadomiła oficjalnie USA o ćwiczeniach sił jądrowych

Monitorowanie rosyjskich manewrów zapowiedzieli sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg oraz rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby. Ćwiczenia Rosji będą wyzwaniem dla Zachodu, bo w tym samym czasie odbywają się doroczne NATO-wskie manewry gotowości nuklearnej z udziałem 14 krajów, które noszą nazwę „Steadfast Noon”. Rozpoczną się one w przyszłym tygodniu.

Jeden z urzędników skomentował jednak, że rosyjska retoryka nuklearna i decyzja o przeprowadzeniu ćwiczeń w czasie wojny z Ukrainą jest „nieodpowiedzialna”. Retoryka nuklearna Moskwy nasiliła się w ostatnim miesiącu, po udanej kontrofensywie ukraińskich sił zbrojnych. Rosja ćwiczenia swoich sił nuklearnych po raz ostatni przeprowadziła w lutym, jeszcze przed rozpoczęciem inwazji.

