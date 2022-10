„Nie da się wymusić miłości”. Moskwa przyznaje się do dyplomatycznej i wywiadowczej klęski w Europie

Absolwenci Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), słynnej moskiewskiej kuźni kadr dyplomatycznych, nie mają już co liczyć na wyjazdy do Europy. Ich nadzieje na wygodne życie w Paryżu, Berlinie czy Londynie rozwiał sam Siergiej Ławrow, ogłaszając świeżo przyjętym do służby dyplomatycznej absolwentom MGIMO, że liczba dostępnych za granicą stanowisk drastycznie się kurczy.

Ogłaszając kadrowy odwrót z frontu europejskiego, Ławrow przyznał pośrednio, że Rosja poniosła poważną wizerunkową i dyplomatyczną klęskę w Europie.

Szef rosyjskiej dyplomacji tłumaczy to w ten sposób, że Europa odwraca się od Rosji i że ludzie Moskwy na placówkach dyplomatycznych pracują obecnie „w nieludzkich warunkach, pod presją gróźb i fizycznych ataków”.