Para torturowała kota na oczach plażowiczów. Mężczyzna wyszedł z haniebną propozycją

27-letni John i 22-letnia Jamarria znęcali się nad kotem na plaży na Florydzie. Para rzucała zwierzęciem, które wpadało do głębokiej wody. Jak relacjonują świadkowie, oprawcy traktowali czworonoga niczym przedmiot, nie zważając na to, jak bardzo jest wystraszony. Zwierzak za wszelką cenę próbował utrzymać się na powierzchni.

Para torturowała kota na plaży. „Mogę robić, co chcę”

Na bestialstwo pary postanowiła zareagować Natalia Martin, która akurat wypoczywała na plaży. – Mężczyzna zaczął być agresywny wobec mnie – relacjonowała. – Mówił: „Patrz, to mój kot. To nie twoja sprawa. Mogę robić, co chcę” – dodała. Kobieta opisała także haniebną propozycję, którą złożył jej mężczyzna. – Potem dodał: „Jeśli nie chcesz, żebym rzucił kotem, daj mi teraz tysiąc dolarów” – przekazała.

– Próbowali zmusić ją do pływania – powiedziała Natalia Martin. Oceniła, że kotka „była na wpół żywa”. Kobieta o sprawie powiadomiła policję, która niewiele później pojawiła się na miejscu zdarzenia. Mężczyzna przeklinał na funkcjonariuszy, a towarzysząca mu 22-latka podnosiła głos na mundurowych i groziła, że ugryzie jednego z nich. Oboje zostali aresztowani.

Na szczęście kotka przeżyła tortury. Trafiła do Natalii Martin, która obiecuje, że otoczy ją właściwą opieką. – Kociak został uratowany – powiedziała. – Cała się trzęsła, ledwo żyła – dodała, wspominając dramatyczne chwile. Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane w serwisie YouTube. Do chwili publikacji tekstu obejrzało je ponad 40 tys. internautów, którzy w komentarzach wyrażają swój sprzeciw wobec znęcania się nad zwierzętami.

