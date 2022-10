Premier Wielkiej Brytanii zrezygnowała ze stanowiska. Będzie pełnić funkcję do czasu wyboru następcy

W czwartek podczas krótkiego oświadczenia na Downing Street 10 Liz Truss powiedziała że „nie może wypełnić mandatu”, na podstawie którego została wybrana – „biorąc pod uwagę sytuację”. Szefowa brytyjskiego rządu dodała, że na stanowisku premiera pozostanie do czasu wyboru następcy, co ma zagwarantować, że Torysi pozostaną „na ścieżce realizacji planów fiskalnych”.

Szefowa rządu zaczęła przemówienie od tego, że objęła urząd w czasie „wielkiej niestabilności gospodarczej i międzynarodowej”, gdy rodziny i firmy martwią się, jak zapłacić rachunki.Truss dodała, że została wybrana „z mandatem, aby to zmienić”. – Wypracowaliśmy rachunki za energię i obniżyliśmy składki na ubezpieczenie społeczne – mówiła. Dodała jednak, że biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie może wypełnić mandatu. Wybory nowego przywódcy mają się zakończyć w przyszłym tygodniu.

Tym samym Truss oficjalnie stała się najkrócej pełniącym swoja funkcję premierem w historii Wielkiej Brytanii. Ogłosiła swoją rezygnację zaledwie 44 dni po tym, jak spotkała się z królową Elżbietą II na zamku w Balmoral, gdzie monarchini powierzyła jej misję utworzenia rządu.

Chaos w rządzie Liz Truss. Sojusznicy wezwali do rezygnacji

Wcześniej siedemnastu parlamentarzystów Partii Konserwatywnej wezwało Liz Truss do rezygnacji. Nawet jej sojusznicy ostrzegali, że ma zaledwie kilka dni, by odwrócić swój polityczny los. Wcześniej brytyjski rząd wycofał się z zapowiadanych zmian w podatkach. W piątek Truss powołała na ministra finansów Jeremy'ego Hunta w miejsce zdymisjowanego Kwasiego Kwartenga.

Do kolejnej, nagłej zmiany w rządzie doszło w środę. Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Suella Braverman podała się do dymisji. Oficjalnym powodem rezygnacji było naruszenie zasad bezpieczeństwa poprzez wysłanie „oficjalnego dokumentu” z prywatnego maila do „zaufanego kolegi z parlamentu”. Guardian pisał, że może być to pretekst, a rzeczywistym powodem mogło być niezadowolenie z faktu, że „partia torysów jest w rzeczywistości pod kontrolą bardziej centrowego Jeremy'ego Hunta”.

Kto będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii? Pierwsze doniesienia mówią, że minister Jeremy Hunt nie będzie ubiegał się o przywództwo w partii. Według bukmacherów faworytem jest Richi Sunak, który pełnił funkcję kanclerza skarbu w drugim gabinecie Borisa Johnsona.

